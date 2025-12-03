Історичне рішення: ЄС повністю відмовляється від російського газу

Сьогодні головування Ради та представники Європейського парламенту досягли попередньої угоди щодо регламенту поступового припинення імпорту російського природного газу, повідомила пресслужба Ради Європейського союзу. Цей регламент є центральним елементом дорожньої карти ЄС REPowerEU. Вона спрямована на подолання залежності від російської енергії. Після того, як Росія перетворила постачання газу на зброю, що мало значний вплив на європейський енергетичний ринок, інформує Завтра.UA.

Цей регламент запроваджує юридично обов’язкову поетапну заборону на імпорт як зрідженого природного газу (ЗПГ), так і трубопровідного газу з Росії. З повною забороною з кінця 2026 року та осені 2027 року відповідно. Це сприятиме досягненню головної мети – створення стійкого та незалежного енергетичного ринку ЄС. Одночасно зберігаючи безпеку постачання до ЄС.

Ларс Аагаард, міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії, зазначив: “Це велика перемога для нас і для всієї Європи. Ми повинні покласти край залежності ЄС від російського газу. І його постійна заборона в ЄС – це важливий крок у правильному напрямку. Я дуже радий і пишаюся тим, що нам вдалося так швидко досягти угоди з Європейським парламентом. Це свідчить про нашу відданість зміцненню нашої безпеки та забезпеченню енергопостачання.”

Перехідний етап для існуючих контрактів на постачання

Співзаконодавці підтвердили, що імпорт російського трубопровідного газу та СПГ буде заборонено через шість тижнів після набрання чинності регламентом. Зберігаючи при цьому перехідний період для чинних контрактів.

Для короткострокових контрактів на постачання, укладених до 17 червня 2025 року, заборона на імпорт російського газу застосовуватиметься з 25 квітня 2026 року для ЗПГ та з 17 червня 2026 року для трубопровідного газу.

Щодо довгострокових контрактів на імпорт ЗПГ, заборона застосовуватиметься з 1 січня 2027 року.

Стосовно довгострокових контрактів на імпорт газу трубопровідним транспортом, заборона набуде чинності 30 вересня 2027 року за умови виконання цільових показників заповнення сховищ та не пізніше 1 листопада 2027 року.

Внесення змін до чинних контрактів буде дозволено лише для вузько визначених операційних цілей і не може призвести до збільшення обсягів.

Митні процедури та дозвіл

Співзаконодавці включили вимогу про те, щоб обидві категорії імпорту газу підлягали режиму попереднього дозволу. Щоб забезпечити практичне застосування заборони.

Для російського газу та імпорту, що підпадає під перехідний період, інформація, необхідна для отримання дозволу, має бути надана щонайменше за один місяць до в’їзду.

Для неросійського газу підтвердження має бути надано щонайменше за п’ять днів до в’їзду та за 7 днів для газу, імпортованого через точку з’єднання «Странджа 1».

Процедура попереднього дозволу не застосовуватиметься до імпорту з країн, які відповідають певним критеріям, наприклад, основні країни-виробники газу, які експортували понад 5 млрд куб. м природного газу до ЄС у 2024 році та які забороняють або обмежують імпорт російського газу, або країни без будь-якої інфраструктури для імпорту.

Національні плани диверсифікації

Регламент зобов’язує всі держави-члени подати національні плани диверсифікації, в яких викладено заходи щодо диверсифікації поставок газу та потенційні проблеми. З метою своєчасного припинення всього імпорту газу з Росії у встановлені терміни. Також посилюється нагляд Комісії, вимагаючи від держав-членів повідомляти Комісію протягом одного місяця з моменту набрання чинності регламентом про наявність контрактів на постачання російського газу.

Така ж вимога щодо подання національного плану диверсифікації застосовуватиметься до тих держав-членів, які все ще імпортують російську нафту, з метою припинення цього імпорту. Регламент супроводжуватиметься заявою Комісії про намір подати законодавчу пропозицію щодо поступового припинення імпорту російської нафти до ЄС не пізніше кінця 2027 року.

Інші важливі положення

Співзаконодавці запровадили положення про ефективні, пропорційні та переконливі санкції за невиконання заходів, викладених у регламенті. Також було збережено пункт про призупинення, який надає можливість тимчасово призупинити застосування регламенту у разі раптових подій, що загрожують безпеці енергопостачання.

Наступні кроки

Тепер попередню угоду схвалять Рада та Парламент, перш ніж її буде офіційно прийнято.

