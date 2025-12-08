Зерно розбрату: на Закарпатті судитимуть топ-посадовиць за привласнення 1,9 млн грн

На Закарпатті на лаві підсудних опиняться керівниця науково-дослідного інституту та завідувачка складу. Їх звинувачують у розтраті 300 тонн державного зерна, що стало результатом корупційної змови та використання службового становища у власних інтересах. За матеріалами Бюро економічної безпеки, справа вже скерована до суду, інформує Завтра.UA.

Слідством встановлено, що посадовиці, діючи за попередньою змовою та використовуючи своє службове становище, розтратили 300 тонн зерна, яке перебувало на зберіганні.

Приховування нестачі та збитки державі

За даними БЕБ, службові особи намагалися приховати факт нестачі зерна. З цією метою вони внесли неправдиві відомості до офіційних документів інституту, створюючи видимість того, що все зерно нібито й надалі зберігається на складі.

Унаслідок цих дій, які мають ознаки корупційних зловживань, державі було завдано збитків на суму майже 1,9 мільйона гривень.

Справу скеровано до суду

Наразі обвинувальний акт стосовно керівниці інституту та завідувачки складу скеровано до суду для розгляду по суті.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна та відшкодування завданих збитків, на майно підозрюваних накладено арешт. Загальна сума арештованого майна становить 2 мільйони гривень.

Раніше стало відомо про корупційний «врожай»: шахраї обікрали 23 українців на мільйони під виглядом агроінвестицій.