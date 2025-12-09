Донбас — розмінна монета: США змушують Київ “здати” території, щоб задовольнити Путіна

Мирні переговори між Сполученими Штатами та Україною зайшли в глухий кут через одне головне питання: як змусити Україну відмовитися від усієї території Донбасу, яку Кремль не зміг захопити під час війни. Про це пише Politico, інформує Завтра.UA.

“Щодо територіального питання, американці прості: Росія вимагає від України відмовитися від територій. А американці продовжують думати, як це зробити”, — повідомив високопосадовець європейської сторони, знайомий з переговорним процесом.

“Американці наполягають на тому, що Україна має залишити Донбас… так чи інакше”, — додав чиновник.

Позиція України та тиск США

Україна наполягає на тому, що будь-яка мирна угода має передбачати заморожування війни на нинішньому рівні. Наразі близько 30 відсотків Донбасу все ще перебуває під контролем України.

“Загалом, найреалістичніший варіант — залишатися на своєму місці. Але росіяни тиснуть на Київ, щоб він відмовився від територій”, — сказав європейський чиновник.

США продовжують тиснути на Україну, щоб вона швидко погодилася на угоду. Президент Дональд Трамп знову висловив своє розчарування Києвом.

“Росія, я думаю, воліла б мати всю країну, якщо подумати. Але Росія, я вважаю, влаштована з цим [планом США], але я не впевнений, що Зеленський влаштований. Його народ це любить, але він його не читав”, — сказав Трамп на церемонії нагородження в Кеннеді-центрі у Вашингтоні в неділю.

Застереження Києва та побоювання щодо подальшої ескалації

Президент Володимир Зеленський не прокоментував останні заяви Трампа, але заявив Bloomberg, що США та Україна не досягли згоди щодо сходу України. Київ намагається пояснити США, що віддання Володимиру Путіну того, чого він не зміг здобути за понад три роки війни, лише спонукатиме його взяти більше.

Україна також відчуває тиск через швидкість, з якою американці хочуть діяти. “Можливо, Трамп також хоче, щоб це сталося швидко, тому його команда змушена пояснювати йому, що вони не винні в тому, що це не відбувається так швидко, як він хотів”, — зазначив європейський чиновник.

Минулого тижня Путін заявив, що Росія все одно захопить Донбас. Зеленський раніше цього року заявляв, що відмова від решти 30 відсотків Донецької області, що включає міста Краматорськ і Слов’янськ, із загальним населенням понад 100 000 осіб, дозволить Путіну вторгнутися до Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. У серпні він також заявив, що Росії знадобиться близько чотирьох років, щоб повністю окупувати Донбас.

“Тому важливо, як поводитиметься Америка, як посередник, чи схилятиметься до росіян?” — сказав європейський чиновник, додавши, що Україна також чекає на роз’яснення щодо того, які гарантії безпеки готові надати США.

