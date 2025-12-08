Мирний план Трампа на паузі: Зеленський назвав причину

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає згоди щодо врегулювання ситуації на сході України в межах мирних переговорів за посередництва США. Ця заява була зроблена в інтерв’ю для Bloomberg, на тлі висловленого президентом США Дональдом Трампом розчарування щодо дій Києва, інформує Завтра.UA.

Розбіжності щодо східних регіонів

Зеленський зазначив, що ключові елементи плану США потребують подальшого обговорення через низку “чутливих питань”. До них належать гарантії безпеки для постраждалої від війни країни. Та контроль над східними регіонами. Український лідер підкреслив, що переговори ще не досягли згоди щодо українського Донбасу, включаючи Донецьку та Луганську області.

“Є бачення США, Росії та України. І в нас немає єдиної думки щодо Донбасу”, – сказав Зеленський.

Він також додав, що Київ наполягає на укладенні окремої угоди про гарантії безпеки. Від західних союзників, перш за все від Сполучених Штатів.

Критика з боку Трампа

Заява Зеленського пролунала після того, як Дональд Трамп розкритикував його, заявивши, що він “трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію”.

Коментуючи свою позицію, Зеленський наголосив на ключовому питанні, яке турбує його та всіх українців: “Є одне питання, на яке я — і всі українці — хочу отримати відповідь: якщо Росія знову розпочне війну, що робитимуть наші партнери”.

Європейські зустрічі у вирішальний момент

Український лідер прямує до Лондона, де зустрінеться з прем’єр-міністром Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення пропозиції США. Ці зустрічі відбуваються у вирішальний момент для мирного процесу.

