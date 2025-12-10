60 днів до виборів: Зеленський готує країну до голосування у розпал війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до можливості проведення загальнонаціональних виборів навіть під час війни. За його словами, ключове питання зараз — забезпечення безпеки та необхідні законодавчі зміни, інформує Завтра.UA.

«Я готовий до виборів. Питання виборів залежить від народу України», — підкреслив президент.

Позиція щодо США та європейських партнерів

Зеленський звернувся до США та європейських партнерів із проханням забезпечити безпеку під час можливих виборів.

За його словами, якщо міжнародні партнери допоможуть створити необхідні умови, то у наступні 60–90 днів Україна буде готова до проведення виборів.

«Я прошу зараз США, можна з європейцями, забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60–90 днів Україна буде готова до проведення виборів», — зазначив він.

Законодавчі зміни для виборів у воєнний час

Президент повідомив, що дав доручення народним депутатам від «Слуги народу» та іншим фракціям підготувати пропозиції щодо змін до законодавства, які дозволять офіційно провести вибори під час воєнного стану.

«Я в середу буду в Україні і чекаю пропозицій від партнерів та від наших депутатів щодо законодавчих змін, щоб провести вибори під час воєнного положення», — заявив Зеленський.

Що далі?

Заява Зеленського фактично відкриває дискусію про можливість повернення до демократичних процедур навіть під час повномасштабної війни.

Ключові умови для оголошення виборів:

гарантії безпеки від США та європейських союзників;

погоджені парламентом законодавчі зміни;

технічна та фінансова підтримка процесу.

За теперішньою позицією влади, рішення про вибори може бути ухвалене вже найближчими тижнями.

Раніше стало відомо про пастку для Путіна: названо єдину умову, коли диктатор здасться і погодиться на перемир’я.