Пастка для Путіна: названо єдину умову, коли диктатор здасться і погодиться на перемир’я

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес вважає, що президент РФ Володимир Путін погодиться на припинення вогню лише за умови, що його впевненість у слабкості Заходу буде зруйнована. В інтерв’ю 24 Каналу Годжес пояснив, що Кремль не розглядатиме жодного перемир’я, доки переконаний у нерішучості союзників щодо подальшої підтримки України, інформує Завтра.UA

Коли Кремль може піти на паузу у війні

За словами Годжеса, шанс на припинення вогню з’явиться лише тоді, коли Росія усвідомить, що не здатна перемогти. А це можливо лише за умови, що США та європейські союзники відкрито оголосять про готовність надати Україні весь необхідний арсенал — від озброєння до економічної підтримки.

Генерал наголосив: якщо Вашингтон та Лондон продемонструють максимальну рішучість, а Європа підсилить санкційний тиск і передасть Україні заморожені російські активи. Кремль буде змушений переглянути свої розрахунки.

Тиск на російську економіку — ключовий фактор

Годжес окремо підкреслив важливість ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі. На його думку, якщо Україна продовжить цілеспрямовано послаблювати енергетичний сектор РФ, наступного року Росії буде значно складніше фінансувати війну.

“Лише коли Путін зрозуміє, що програє, він почне думати про перемир’я”, — резюмував генерал.

