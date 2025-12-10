Євросоюз обминає Будапешт, щоб заблокувати 210 млрд РФ назавжди

Країни Євросоюзу готують термінове рішення щодо безстрокового блокування російських активів на суму 210 млрд євро. Намагаючись встигнути ухвалити закон до саміту 18–19 грудня. Як пише Financial Times, це робиться для того, щоб нейтралізувати можливе вето прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Та зберегти єдність санкційної політики ЄС, інформує Завтра.UA.

За даними офіційних осіб, знайомих із планами, ухвалення законодавства із застосуванням надзвичайних повноважень має на меті гарантувати, що Брюссель збереже вплив на мирні переговори щодо війни в Україні, які веде адміністрація США.

Дипломати хочуть “відрізати” активи від дискусії про кредит Україні

Європейські дипломати, залучені до підготовки законодавства, прагнуть якнайшвидше відокремити питання безстрокового замороження російських активів від паралельної дискусії про надання Україні великої позики. Що буде профінансована за рахунок цих самих активів.

За оцінками FT, Угорщина та деякі інші країни ЄС, ймовірно, залишаться незадоволені таким маневром.

210 млрд євро активів мають бути заморожені назавжди, а не під кожне голосування

Минулого тижня Єврокомісія запропонувала використати 210 млрд євро російських активів для фінансування “репараційної позики” Україні. Спочатку на 90 млрд євро, яку планують виплачувати протягом двох років.

Однак для запуску механізму активи мають бути заблоковані не на стандартні шестимісячні періоди, що продовжуються лише за одностайної підтримки всіх 27 країн, а на невизначений термін.

Угорщина традиційно виступає проти подальшої допомоги Києву та регулярно погрожує вето на продовження санкцій.

ЄС побоюється різкого розвороту США та діє через надзвичайні повноваження

Європейські посадовці непокояться, що Віктор Орбан може реалізувати свої погрози, особливо якщо адміністрація Дональда Трампа вирішить в односторонньому порядку зняти частину американських санкцій з Росії.

Щоб мінімізувати ризики, Єврокомісія пропонує застосувати надзвичайні механізми, які зазвичай використовують для боротьби з економічними кризами.

Санкції на активи пропонують накласти за статтею 122 Договору ЄС — це дає можливість ухвалити рішення кваліфікованою більшістю, обминаючи можливе вето окремих країн.

Рішення очікується вже 18–19 грудня

Лідери ЄС мають узгодити остаточну схему використання заморожених російських активів для фінансування “репараційної позики” Україні під час саміту 18–19 грудня.

Брюссель наполягає: затримка може підірвати санкційний механізм ЄС і послабити позиції Європи у глобальних переговорах щодо завершення війни.

Нагадаймо, раніше стало відомо про “дружбу” з подвійним дном: Франція блокує репараційний кредит для України.