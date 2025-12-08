“Дружба” з подвійним дном: Франція блокує репараційний кредит для України

Дружня країна вирішила поставити хрест на репараційному кредиті для України: Франція виступила проти участі своїх банків у схемі репараційного кредиту для України. Про це пише FT, інформує Завтра.UA.

Французькі банки утримують близько €18 млрд заморожених російських державних активів. Більшість цих активів, ймовірно, зберігаються у банку «BNP Paribas», за даними джерел FT.

Банківська таємниця як причина відмови

Франція відмовляється навіть розкривати назви банків, посилаючись на банківську таємницю та «ринково чутливу інформацію». На відміну від депозитарію «Euroclear», комерційні банки мають зобов’язання виплачувати росії відсотки.

Бельгія теж має занепокоєння

Крім того, канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу і президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн не вдалося переконати прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера дозволити надати Україні репараційний кредит з використанням заморожених у Бельгії російських активів, повідомило агентство Belga.

Після зустрічі фон дер Ляєн назвала тристоронні переговори «конструктивним обміном думками» і визнала вразливість Бельгії, зазначивши, що країна не повинна залишатися сам на сам із непропорційними ризиками, якщо Росія подасть позови або вимагатиме компенсації.

Мерц: «Я дуже серйозно ставлюся до занепокоєнь»

Мерц повторив цю думку в коментарях німецьким медіа: «Я дуже серйозно ставлюся до занепокоєнь і заперечень бельгійського прем’єра. Я не хочу нав’язувати йому свою думку. Я хочу переконати його, що запропонований нами шлях є правильним».

Німеччина готова надати гарантії на 25% суми, щоб переконати Бельгію розморозити мільярди на користь України. Але де Вевер хоче ширших гарантій від усіх країн ЄС, щоб Бельгія була повністю застрахована від ризиків.

Бельгійський уряд виступає за те, щоб надати допомогу Україні загальну європейську позику, яку де Вевер назвав найпростішим і найдешевшим варіантом. Але такий підхід вимагає одностайної підтримки всіх 27 держав-членів, тоді як план комісії щодо використання російських активів вимагає лише кваліфікованої більшості.

Нагадаймо, раніше США закликали Європу заблокувати виділення Україні “репараційного кредиту”: подробиці.