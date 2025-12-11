Енергетичний “ніж у спину”: Польща блокує критичний імпорт електроенергії для України

Голова правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко повідомив про плани проведення перших з початку повномасштабної війни довгострокових аукціонів з розподілу міждержавного перетину для імпорту/експорту електроенергії з трьома країнами ЄС. Але при цьому зазначив, що Польща не надала згоди на проведення таких торгів, інформує Завтра.UA.

Успішне проведення аукціонів з трьома країнами

Віталій Зайченко розраховує на успішне проведення перших з початку війни довгострокових (місячних) аукціонів із розподілу міждержавного перерізу з Румунією, Угорщиною та Словаччиною. “Думаю, що ці аукціони відбудуться. Ринок точно чекає довгострокових аукціонів. Тому, думаю, весь запропонований перетин буде продано”, – заявив Зайченко 9 грудня в кулуарах Energy Security Dialogue 2025 від DiXi Group.

Відмова Польщі

“Щодо Польщі, на жаль, аукціонів не буде, тому що польський оператор системи передачі не дає згоди”, – повідомив глава Укренерго. Акцент на відмові польського оператора став ключовим у заяві.

Введення довгострокових аукціонів

Україна вперше з початку війни запроваджує довгострокові, місячні, аукціони з розподілу перерізу для імпорту/експорту електроенергії за європейськими правилами з Румунією, Угорщиною та Словаччиною, які доповнять добові аукціони, що проводяться наразі. Довгострокові аукціони необхідні для підвищення ефективності залучення імпортної електроенергії, на що неодноразово наголошували трейдери та енергокомпанії.

Перші місячні аукціони відбудуться 15 грудня 2025 року для постачання в січні 2026 року. Графік проведення місячних аукціонів буде оприлюднено на офіційному сайті JAO (Joint Allocation Platform, загальноєвропейська аукціонна платформа), де вони і відбуватимуться. Наразі, з огляду на воєнні ризики, європейська система операторів ENTSO-E погоджувалась лише на добові аукціони.

Нагадаймо, раніше Укренерго назвало терміни відновлення енергосистеми після атак РФ.