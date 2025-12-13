Єрмак вечорами зустрічається із Зеленським, — політолог

Попри відсутність формальної посади, Андрій Єрмак зберігає свій вплив на роботу Офісу президента та вечорами зустрічається з Володимиром Зеленським. Також він пересувається під охороною спецпідрозділу СБУ «Альфа» і бере участь у неформальних консультаціях щодо ключових політичних питань, а саме, організації виборів та кадрових рішень. Про це пише політолог Володимир Цибулько, посилаючись на власні джерела на Банковій.

За словами експерта, інформація про проходження Андрієм Єрмаком військової служби, про готовність до якої він заявляв одразу після звільнення, наразі не підтверджується. Водночас політолог зазначає, що колишній посадовець підтримує контакти з представниками влади та обговорює можливі нові формати своєї участі в роботі Офісу президента.

«За інформацією з Банкової, Єрмак і далі заходить до президента, нашіптує про вибори, переконує, що «все організує», що «процес буде правильний», що народ — це питання техніки», — пише Цибулько.

Політолог також звертає увагу на тактики, до яких, за його словами, вдається Андрій Єрмак для збереження власного політичного впливу. Зокрема, він переконує президента у наявності важелів впливу (ред.: — компромату) на ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і просуває на посаду голови Офісу президента наближених до себе кандидатів.

«Андрій Борисович, не соромлячись, розповідає, що має компромат і важелі впливу на Залужного. Мовляв, якщо що — не пустимо. Демократія по-банківськи: хто не вписується — того відрегулюють. Друга лінія оборони Єрмака — вся вертикаль влади. Він не пішов, він пересів. Уже підшуковує нові руки для старих важелів: Кислиця, Верещук, Паліса — прізвища крутяться, як барабан у лотереї. Виграш — контроль над ОП», — відзначає експерт.

Усе це, за словами політолога, свідчить про те, що Андрій Єрмак «позбувся крісла, але не влади».

«Єрмак нікуди не зник. Він просто перейшов у жанр «привид Банкової. Формально — без посади. Фактично — з впливом», — підсумовує Цибулько.

