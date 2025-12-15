Демограф шокувала заявою про майбутній поділ України на чотири зони

Директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова вважає, що після завершення війни в Україні виділяться чотири територіальні кластери, кожен з яких потребуватиме індивідуального підходу до розвитку. Таку думку вона висловила у коментарі для Новини.LIVE, інформує Завтра.UA.

Північний схід: потреба у спеціальних механізмах заохочення

За словами Лібанової, для північного сходу країни, який межує з Росією, існує необхідність розробки спеціальних механізмів для заохочення людей там жити, працювати і розвивати бізнес. Основною причиною такої потреби експертка назвала близькість до агресивного сусіда.

Південний схід: відновлення портів та безпека навігації

Другим кластером Лібанова визначила південний схід, де ключові містоутворюючі підприємства – це порти. «Питання не тільки в тому, в якому стані ми ці порти отримаємо. Це пів справи. Їх можна відремонтувати, відбудувати. Питання в тому, якими будуть умови навігації», — наголосила експертка, вказуючи на критичність безпеки судноплавства.

Захід: обмеження екологічної місткості

На заході України, попри збережену інфраструктуру та хорошу логістику, на думку Лібанової, постає обмеження екологічної місткості. Вона вважає, що реальні резерви для розвитку тут є переважно у Франківській та Львівській областях.

Центральна Україна: рушійна сила та раціональне використання земель

Центральну частину України директорка Інституту демографії розглядає як потенційну рушійну силу у повоєнній відбудові, але зауважує на важливості виваженого підходу до раціонального використання родючих земель.

Кластери не стосуються політичного устрою

Елла Лібанова окремо підкреслила, що окреслені нею кластери мають виключно соціоекономічне та соціоекологічне значення і не мають жодного стосунку до політичного устрою країни. «Про жодну федерацію тут не йдеться. Це виключно соціоекономічні, соціоекологічні кластери, не більше», — резюмувала вона.

Нагадаймо, раніше стало відомо про демографічну прірву України: чому нас може залишитися лише 15 мільйонів.