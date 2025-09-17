Останні демографічні дані викликають серйозне занепокоєння серед експертів. Згідно з аналізом платформи «Опендатабот», у першому півріччі 2025 року в Україні народилося 86 795 немовлят, тоді як померло 249 002 людини. Це означає, що на одного новонародженого припадає майже три смерті, що є критичним показником для майбутнього країни. Про це пише hromadske, інформує Завтра.UA.

Невтішні прогнози демографів

За даними Інституту демографії, наразі на підконтрольній території України проживає приблизно 30 мільйонів громадян. Експерти прогнозують, що, якщо нинішні тенденції збережуться, до 2050 року населення може скоротитися до 25 мільйонів, а до 2100 року — до 15 мільйонів. Це довгостроковий прогноз, який ґрунтується на наявних трендах і вказує на глибину демографічної кризи.

Експерти зазначають, що падіння народжуваності — це не лише українська проблема. Схожі тенденції спостерігаються в багатьох країнах Європи та розвинутих країнах Азії. Однак Україна має додаткові виклики, пов’язані з повномасштабним вторгненням і масовою міграцією.

Уряд намагається стимулювати народжуваність

У відповідь на ці виклики уряд України намагається збільшити фінансову підтримку сімей з дітьми, вважаючи, що це допоможе подолати кризу. 19 серпня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає суттєві зміни у виплатах.

Ключові зміни, передбачені законопроєктом:

Збільшення виплати при народженні дитини з 41 280 гривень до 50 000 гривень .

з 41 280 гривень до . Виплата всієї суми одноразово . Раніше допомога виплачувалася частинами: перший транш 10 320 грн, а потім щомісячно по 860 грн протягом трьох років. Тепер уся сума буде виплачуватися одразу, що, на думку Ірини Іпполітової, старшої дослідниці Центру економічної стратегії (ЦЕС), є корисною допомогою для сімей, які мають потребу в додаткових коштах.

. Раніше допомога виплачувалася частинами: перший транш 10 320 грн, а потім щомісячно по 860 грн протягом трьох років. Тепер уся сума буде виплачуватися одразу, що, на думку Ірини Іпполітової, старшої дослідниці Центру економічної стратегії (ЦЕС), є корисною допомогою для сімей, які мають потребу в додаткових коштах. Додаткові виплати для непрацевлаштованих вагітних жінок (7000 грн щомісяця), а також для одного з батьків, який доглядає за дитиною до року.

для непрацевлаштованих вагітних жінок (7000 грн щомісяця), а також для одного з батьків, який доглядає за дитиною до року. Програма «єЯсла» — щомісячна компенсація до 8000 грн на дитячий садок або послуги няні для дітей до трьох років, якщо обоє батьків працюють.

— щомісячна компенсація до 8000 грн на дитячий садок або послуги няні для дітей до трьох років, якщо обоє батьків працюють. Нарахування пенсійного стажу одному з батьків, який доглядає за дитиною до трьох років.

Крім того, діють програми «Пакунок малюка» (набір речей або грошова компенсація в 7689 грн) та «Пакунок школяра» (5000 грн на канцелярію, одяг і взуття для першокласників). За словами представників бюджетного комітету Верховної Ради, фінансування цих програм зростає, але у 2026 році на підтримку сімей з дітьми доведеться шукати додатково близько 29 мільярдів гривень, що майже вдвічі більше, ніж поточні витрати.

Чи змінять гроші демографічну ситуацію?

Експерти висловлюють сумніви щодо здатності фінансових виплат суттєво вплинути на рівень народжуваності. Олександр Гладун, головний науковий співробітник Інституту демографії, вважає, що одноразова виплата не вирішує ключових проблем. На його думку, допомога має розраховуватися на основі реального прожиткового мінімуму дитини й надаватися щомісячно, як це робиться в багатьох країнах Євросоюзу. Крім того, він пропонує запровадити безвідсоткові кредити на житло та зменшення податків для сімей з дітьми.

Ольга Духніч, керівниця напряму демографії в Інституті фронтиру, підкреслює, що головним стимулом для народжуваності є визначеність. Вона зазначає, що 50 000 гривень не можуть забезпечити впевненість у завтрашньому дні, особливо в умовах війни.

Фундаментальні причини кризи

Соціологи та економісти вказують на низку глибинних проблем, що впливають на демографію:

Економічна нестабільність та війна. Павло Кухта, колишній в.о. міністра економіки, вважає, що доки триває війна, будь-які соціальні програми не матимуть значного ефекту, оскільки весь ресурс країни спрямований на оборону.

Павло Кухта, колишній в.о. міністра економіки, вважає, що доки триває війна, будь-які соціальні програми не матимуть значного ефекту, оскільки весь ресурс країни спрямований на оборону. Низька задоволеність життям. Згідно з опитуваннями, більшість українців незадоволені рівнем своїх доходів, умовами праці та рівнем безпеки.

Згідно з опитуваннями, більшість українців незадоволені рівнем своїх доходів, умовами праці та рівнем безпеки. Урбанізація та зміна цінностей. Великі міста, де проживає все більше молоді, не сприяють високій народжуваності. Молоді люди часто віддають перевагу кар’єрі та гедоністичним цінностям, відкладаючи рішення про народження дітей.

Великі міста, де проживає все більше молоді, не сприяють високій народжуваності. Молоді люди часто віддають перевагу кар’єрі та гедоністичним цінностям, відкладаючи рішення про народження дітей. Відсутність стратегічного фінансування. Затверджена урядом Стратегія демографічного розвитку до 2040 року не має окремого фінансування, що, на думку експертів, знижує її ефективність.

Незважаючи на можливе компенсаційне підвищення народжуваності після закінчення війни, експерти вважають, що воно триватиме недовго і не зможе принципово змінити негативну динаміку. Україні потрібні системні рішення, які б забезпечили стабільність, безпеку та економічну впевненість для сімей, адже саме ці фактори є ключовими для ухвалення рішення про народження дітей.

