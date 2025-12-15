Кривава Ханука в Сіднеї: Австралію сколихнув другий найбільший масовий розстріл

На популярному пляжі Бонді-Біч в австралійському Сіднеї, де у неділю, 14 грудня, проходив фестиваль з нагоди святкування Хануки, стався терористичний напад. Внаслідок жахливого антисемітського акту загинуло 15 цивільних осіб, серед яких є дитина. Про це повідомляє Sky News, інформує Завтра.UA. Постраждалих з пораненнями наразі 40 осіб.

Число жертв зростає

Спочатку повідомлялося про 15 загиблих цивільних, але згодом ця кількість зросла. Станом на момент публікації підтверджено загибель 16 осіб, включаючи одного з нападників. Ще 40 потерпілих перебувають у лікарнях Сіднея, п’ятеро з них у критичному стані. Міністр охорони здоров’я Нового Південного Уельсу Раян Парк зазначив, що двоє осіб померли від отриманих травм уже в лікарні, зокрема 10-річна дівчинка та 40-річний чоловік. Тринадцять жертв втратили життя на місці трагедії.

Нападники і деталі інциденту

Поліція Нового Південного Уельсу підтвердила, що напад на єврейську громаду здійснили 50-річний Саджид Акрам і його 24-річний син Навід Акрам. Старшого нападника, Саджида Акрама, було застрелено правоохоронцями одразу на місці події. Його сина, Навіда, затримали і госпіталізували у критичному, але стабільному стані. Двоє поліцейських також отримали поранення. Поліція наразі не пов’язує теракт із іншими підозрюваними.

У ході обшуків на місці трагедії було виявлено два саморобні вибухові пристрої, які, на щастя, не спрацювали. Поліцейські оперативно вилучили та знешкодили їх.

“Герой пляжу Бонді”

43-річний власник фруктового магазину Ахмед аль-Ахмед, якого назвали “героєм пляжу Бонді” після того, як він збив та роззброїв одного з нападників, одужує в лікарні після операції з видалення кульових поранень. Його двоюрідний брат повідомив, що Ахмед переніс першу операцію. Кампанія GoFundMe зібрала понад 200 000 австралійських доларів на підтримку чоловіка, зокрема, від відомого мільярдера Білла Акмана.

Реакція влади та громади

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанез рішуче засудив напад, назвавши його “чистим актом зла”, і пообіцяв використати всі необхідні ресурси для подальших дій.

Директор зі зв’язків з громадськістю Ради у справах Австралії, Ізраїлю та євреїв Джеймі Хайамс назвав цей напад “значною подією” для австралійсько-єврейської громади та зазначив, що це “зовсім новий рівень” тероризму. Він висловив занепокоєння щодо безпеки громади та закликав уряд до “рішучіших дій”. Цей жахливий антисемітський теракт став другим за масштабами масовим розстрілом в історії Австралії.

Нагадаймо, раніше стало відомо про кривавий теракт в Єрусалимі: двоє озброєних чоловіків розстріляли автобус, багато жертв.