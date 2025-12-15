Міська м’ясорубка: чому росіяни тепер бояться заходити в українські міста

Українські збройні сили дедалі системніше та ефективніше ведуть бойові дії в умовах міської забудови, що забезпечує перелам у протистоянні з російськими окупантами на різних напрямках фронту. Ця позитивна тенденція щодо знищення ворога в містах набуває системного характеру майже на всіх ділянках фронту та серед різних родів військ. Як повідомив військовослужбовець 413-го полку СБС «Рейд», експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський в етері Еспресо, це свідчить про значні тактичні здобутки, інформує Завтра.UA

Ситуація у Сіверську як приклад позитивних змін

Коментуючи ситуацію у Сіверську, експерт зазначив, що, за офіційними даними Генштабу ЗСУ, місто залишається під контролем українських військ. Водночас у місті спостерігаються процеси, подібні до тих, що раніше відбувалися в Куп’янську, Торецьку та Покровську.

«У Сіверську відбувається те саме, що ми вже бачили з росіянами у Куп’янську, а також схожі процеси мали місце у Торецьку і Покровську. Йдеться про накопичення позитивних тактичних змін у наш бік», — пояснив Киричевський.

За його словами, раніше вважалося, що якщо ворог під час української оборони заходить у межі міста, то це означає неминуче погіршення ситуації. Однак нині цей підхід не спрацьовує.

Нова логіка вуличних боїв: складнощі для противника

«Зазвичай існувала логіка: якщо противник зайшов у місто — далі починається зворотний відлік до найгіршого. Але з росіянами сталося навпаки. Тепер, коли вони заходять у зону міської забудови, для них починають діяти всі складнощі вуличних боїв», — зазначив експерт.

Він підкреслив, що міська інфраструктура дає українським військовим додаткові можливості для оборони. «У місті є багато об’єктів, де можна укриватися і які реально перетворити на довготривалі вузли оборони. Навіть застосування КАБів уже не дає росіянам того ефекту, який був раніше», — додав Киричевський.

Вуличні бої перестали бути тактичним «коником» росіян

Водночас Киричевський застеріг від надмірного оптимізму, але наголосив на важливості досягнутих змін. «З одного боку, говорити про тотальну перевагу й можливість розслабитися — зарано. З іншого — ігнорувати цей оперативно-тактичний здобуток не можна. Для противника вуличні бої перестали бути їхнім тактичним коньком», — сказав він.

Системний успіх різних родів військ

За словами Киричевського, українські сили почали системно перегравати ворога в міських умовах не лише на рівні окремих підрозділів чи командирів. «Йдеться вже не про поодинокі успіхи. Це починає набувати системності на рівні різних родів військ. Можемо дискутувати, хто саме автор успіху в Куп’янську, а нижче по карті — у Покровську, де основне навантаження несуть десантно-штурмові війська», — зазначив він.

Експерт також звернув увагу, що десантники вже не вперше виконують завдання стратегічного масштабу. «Фактично виходить, що десантно-штурмові війська вже третю таку операцію стратегічного характеру витягують у цій війні. І майже на всіх ділянках фронту ми бачимо накопичення позитивної системності щодо знищення ворога в міській забудові», — підсумував Киричевський.

Раніше стало відомо, що ЗСУ за тиждень звільнили 11,5 км² у Покровську: росіяни змушені кидати резерви.