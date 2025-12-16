Олігарх із орбіти Путіна вимагає від України 100 млн євро

Україна готується до міжнародного судового протистояння з оточенням російського олігарха, близького до Володимира Путіна. Через позов на 100 млн євро щодо конфіскованих активів Міністерство юстиції залучило одну з провідних світових юридичних фірм — Clifford Chance Partnerschaft mbB, уклавши контракт на 14 тисяч євро для захисту інтересів держави. Послуги надаватимуться у США, Великій Британії, Німеччині та Україні в межах захисту інтересів держави від позову російського мільярдера Андрія Молчанова щодо конфіскованих активів. Про це повідомляє видання «Наші гроші», інформує Завтра.UA.

Закупівля без торгів — на підставі закону

Закупівлю юридичних послуг провели без тендеру — це дозволено законом у випадках, коли йдеться про захист прав та інтересів України в міжнародних спорах.

Позов на 100 млн євро в міжнародному арбітражі

У червні 2025 року компанія AEROC Investment Deutschland GmbH подала запит до Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID) щодо арбітражу проти України.

Сума позовних вимог — 100 млн євро. Позивач стверджує, що Україна нібито порушила Угоду між Україною та Німеччиною про взаємний захист інвестицій.

Як АЕРОК опинився у центрі спору

У 2014 році німецька компанія LSR Europe GmbH придбала 100% ТОВ «АЕРОК».

німецька компанія LSR Europe GmbH придбала 100% ТОВ «АЕРОК». LSR Europe є «дочкою» російської групи ЛСР, 65% якої належить громадянину РФ і Кіпру Андрію Молчанову — олігарху, близькому до Володимира Путіна.

У 2019 році LSR Europe передала 100% АЕРОК компанії AEROC Investment Deutschland GmbH.

LSR Europe передала 100% АЕРОК компанії AEROC Investment Deutschland GmbH. У 2019–2023 роках AEROC Investment Deutschland була єдиним власником АЕРОК.

Санкції та конфіскація

У 2022 році РНБО запровадила санкції проти групи ЛСР, а у 2023 році — і проти AEROC Investment Deutschland GmbH.

Того ж 2022 року Мін’юст звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про стягнення 100% АЕРОК у дохід держави.

У 2023 році ВАКС задовольнив позов, а рішення пройшло апеляцію.

Позиція позивача: «Порушення інвестугоди»

Попри санкції та рішення судів, позивач наполягає: дії України нібито порушують її міжнародні зобов’язання щодо захисту іноземних інвестицій. Саме на цій підставі й заявлено вимогу у 100 млн євро.

Україна готується до арбітражної битви

Наразі триває процес формування складу арбітражного трибуналу та погодження кандидатури головуючого арбітра. Саме для цього, за даними «Наших грошей», Мін’юсту знадобився міжнародний юридичний радник.

Новий власник АЕРОК — без претензій до держави

Компанія «Трайдент Геоінвест Україна», співвласником якої є бізнесмен і співвласник АТБ Геннадій Буткевич, заявляє про прозорість приватизаційного конкурсу, за результатами якого вона стала власником АЕРОК.

Російський слід і 100 мільйонів вимог

АЕРОК через групу ЛСР належав підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову, близькому до Володимира Путіна, і був конфіскований у 2022 році. Тепер оточення російського мільярдера намагається оскаржити це рішення, виставивши Україні рахунок на 100 млн євро.

