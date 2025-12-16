Соняшникова корупція: інспектор Держмитслужби обікрав бюджет на 755 тис. грн

Державному інспектору одного з митних постів повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для державних інтересів, інформує Завтра.UA. Посадовець свідомо оформив харчову олію як нехарчову, аби експортер уникнув обов’язкового оподаткування.

Махінації з товарною номенклатурою

За даними слідства, у квітні-травні 2025 року державний інспектор, діючи в інтересах приватного підприємства-експортера, оформив чотири митні декларації, свідомо вказавши неправдиву інформацію.

Митник підмінив товарну номенклатуру: під виглядом нехарчової олії було експортовано соєву та соняшникову олії. Цей крок дозволив експортній компанії уникнути необхідного митного режиму та повного оподаткування, що є прямою схемою ухилення від сплати обов’язкових платежів до державного бюджету.

Збитки для держави та підозра

Внаслідок корупційних дій митника державі було завдано збитків на понад 755 тис. гривень.

Працівники Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, зібрали достатньо доказів для оголошення підозри. Державному інспектору повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України).

Подальше розслідування

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Правоохоронці встановлюють усі обставини вчиненого правопорушення, а також перевіряють можливу причетність інших осіб до організації цієї корупційної схеми на митниці.

