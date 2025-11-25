«Дров’яний» мільйон: митниця проспала 17 вагонів елітної сосни, хто «кришував» схему

Правоохоронці зупинили масштабну схему контрабанди якісної соснової деревини, яку приватне підприємство намагалося вивезти до Румунії під виглядом звичайних дров, інформує Завтра.UA. Ця операція, замаскована під паливну сировину, викликає серйозні питання щодо корупційних зв’язків та прогалин у митному контролі.

Схема «під прикриттям» та загроза корупції

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора разом з оперативниками СБУ, Держмитслужби та БЕБ викрили підприємство на гарячому. Компанія, знаючи про майбутню заборону експорту паливної деревини з 21 листопада 2025 року, поспішно придбала понад 1500 куб. м деревини та завантажила її у 17 вагонів для вивезення за кордон з Київської області.

Ця поспішність свідчить про спробу використати останнє «вікно» можливостей, що часто є ознакою того, що подібні схеми могли функціонувати протягом тривалого часу за мовчазної згоди або сприяння посадових осіб. Спроба обійти закон шляхом маскування дорогої ділової деревини під дешеві дрова є класичним прикладом тіньових схем, які процвітають через корупційні ризики на кордоні.

Викриття махінацій: мільйонні збитки

Поглиблений митний огляд показав, що насправді замість паливної сировини підприємство експортувало ділову соснову деревину, вивезення якої заборонене. У перших дев’яти перевірених вагонах виявлено понад 2000 колод ділової сосни діаметром від 15 до 54 см. Загальний об’єм цієї партії склав 165 куб. м, а попередня вартість оцінюється у понад 1 мільйон гривень.

Наразі тривають огляди ще восьми вагонів на території Київської, Вінницької, Рівненської та Чернівецької областей. Невідкладні слідчі дії проводяться для фіксації доказів та збереження майна.

Розслідування триває

За фактом контрабанди розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 201-1 Кримінального кодексу України – контрабанда лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі України. Детективи БЕБ у Київській області ведуть розслідування схеми незаконного експорту до Румунії.

Успішне припинення цієї схеми є важливим кроком у детінізації лісової галузі. Проте, наголос має бути зроблений на виявленні та притягненні до відповідальності не лише виконавців, а й посадових осіб, які могли сприяти цій масштабній контрабанді. Боротьба з корупцією в прикордонних та контролюючих органах є ключовою для повного викорінення таких злочинних схем.

