Європа виклала карти: представлено план реальних гарантій безпеки для України

Європейські лідери оприлюднили спільну заяву, в якій окреслили комплексний план гарантій безпеки для України. Документ підтверджує політичну, військову та економічну підтримку Києва й закріплює бачення майбутнього миру, що має зберегти суверенітет України та зміцнити європейську безпеку, інформує Завтра.UA.

Підтримка мирних зусиль і координація зі США

У заяві лідери Європи привітали «значний прогрес» у зусиллях президента США Дональда Трампа щодо досягнення справедливого та міцного миру в Україні. Окремо відзначено тісну співпрацю між командами президента Володимира Зеленського та президента Трампа, а також активну взаємодію з європейськими партнерами впродовж останніх тижнів.

Єдність США, Європи та України

Європейські керівники наголосили на «сильній конвергенції» позицій між США, Україною та Європою. Вони погодилися, що безпека, суверенітет і процвітання України є невід’ємною частиною ширшої євроатлантичної безпеки, а український народ заслуговує на незалежне майбутнє без страху нової російської агресії.

Гарантії безпеки та економічне відновлення

Лідери США та Європи зобов’язалися спільно працювати над надійними гарантіями безпеки для України в контексті угоди про припинення війни, а також над заходами з підтримки післявоєнного економічного відновлення країни.

Шість ключових пунктів плану

Безперервна військова підтримка

Українська армія має зберігати чисельність до 800 тисяч військових навіть у мирний період, що розглядається як основа стримування потенційної агресії.

Багатонаціональна місія Ukraine

Планується створення місії під європейським керівництвом у межах Коаліції рішучих за участі США. Її завдання — відновлення боєздатності ЗСУ, захист повітряного простору та безпека на морі, з можливістю розгортання сил безпосередньо в Україні.

Контроль за припиненням вогню

Передбачено систему моніторингу під проводом США з міжнародною участю для раннього виявлення загроз, фіксації порушень та оперативного реагування.

Юридично закріплені гарантії

У разі повторної агресії партнери України зобов’язуються діяти комплексно — військовими, розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами.

Інвестиції у відновлення

План включає фінансування післявоєнної реконструкції, укладання торговельних угод і компенсацію збитків за рахунок Росії. Заморожені російські активи в ЄС залишатимуться недоступними.

Європейська перспектива України

Лідери підтвердили підтримку курсу України на повноправне членство в Європейському Союзі як стратегічної мети.

Сигнал Москві та союзникам

Європейський план гарантій безпеки для України демонструє не лише підтримку Києва, а й готовність Заходу діяти спільно у разі нових загроз, роблячи майбутній мир не декларативним, а підкріпленим конкретними механізмами.

Раніше стало відомо, що США пообіцяли оборону України від нових ударів Росії.