Прямі гарантії безпеки: США пообіцяли оборону України від нових ударів Росії

США запропонували Україні гарантії безпеки та пообіцяли захист від будь-яких можливих майбутніх нападів Росії. Таким кроком Вашингтон намагається «вийти з глухого кута» мирних переговорів між Києвом і Москвою, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців, інформує Завтра.UA.

Ставка на Сенат і підтримку Європи

За словами джерел видання, адміністрація США готова звернутися до Сенату, аби заручитися його підтримкою щодо ролі Вашингтона у захисті України. Саме це Київ розглядає як ключову умову будь-яких безпекових домовленостей. США також заявили про намір підкріпити європейські гарантії безпеки власними зобов’язаннями, хоча їхній конкретний формат публічно поки не розкрито.

Переговори в Берліні: з’явився прогрес

Американська обіцянка пролунала на другий день переговорів у Берліні за участі лідерів та високопосадовців США, України й європейських країн. За оцінками сторін, у перемовинах вдалося досягти певного прогресу, попри складність позицій і взаємні вимоги.

Москва може оскаржувати ініціативу США

У WSJ зазначають, що запропоновані США гарантії безпеки, ймовірно, викличуть жорстку реакцію з боку Росії. Російські чиновники можуть спробувати поставити під сумнів або заблокувати таку модель захисту України в межах майбутніх домовленостей.

Таким чином, США фактично сигналізують про готовність взяти на себе довгострокову роль у безпеці України — навіть після завершення активної фази війни.

