Мільйонні розкрадання на безпеці студентів: викрито схему в столичному університеті

Правоохоронці повідомили про підозру працівнику одного з провідних закладів вищої освіти Києва. Заступника головного інженера звинувачують у пособництві при розкраданні коштів, які мали піти на безпеку студентів, інформує Завтра.UA.

Деталі фінансових махінацій

У травні 2023 року університет уклав два договори з підрядною організацією на проведення поточного ремонту захисних споруд у гуртожитках. Слідство встановив, що підозрюваний свідомо підписав акти приймання виконаних робіт із недостовірними даними. У документах вартість матеріалів та обсяг послуг були значно завищені, а деякі роботи не проводилися взагалі.

Фіктивні ремонти та реальні збитки

Перевірка показала, що в укритті одного з гуртожитків будівельники навіть не починали шпаклювання та фарбування стін. Також не було встановлено унітази та іншу сантехніку. Попри фактичну відсутність результату, університет повністю розрахувався з підрядником. Через ці дії державний заклад зазнав збитків на суму понад 1,2 млн гривень.

Правові наслідки та розслідування

Дії посадовця кваліфіковано як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Наразі триває досудове розслідування. Прокурори та слідчі Нацполіції за підтримки СБУ працюють над тим, щоб надати правову оцінку іншим посадовим особам університету та керівництву фірми-підрядника.

