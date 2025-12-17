Мир без Росії: що насправді пропонує Трамп Україні

Американо-європейський мирний план щодо України, який просуває команда Дональда Трампа, передбачає масштабні гарантії безпеки, посилення української армії та залучення європейських сил. Водночас Росія не бере участі в переговорах і не демонструє готовності до компромісів. Деталі документів оприлюднили журналісти The New York Times, інформує Завтра.UA.

Два документи замість НАТО

За даними NYT, американські та європейські дипломати погодили два документи, які мають стати основою ширшої мирної угоди та припинення вогню. Вони покликані переконати Україну погодитися на територіальні поступки та відмову від формального вступу до НАТО в обмін на нові гарантії безпеки.

Перший документ містить загальні принципи, які чиновники порівнюють із зобов’язаннями за статтею 5 НАТО — обіцянкою колективної допомоги у разі нового нападу на Україну.

«Міжвоєнний» план стримування Росії

Другий документ — так званий «міжвоєнний операційний план» — детально описує, як США та Європа співпрацюватимуть з українськими військовими, щоб не допустити нової російської агресії. За словами американських чиновників, він містить «дуже конкретні» директиви щодо стримування та покарання Росії у разі порушення домовленостей.

Армія у 800 тисяч і довгострокова підтримка

Ключовим елементом гарантій є план доведення чисельності Збройних сил України до «мирного рівня» — близько 800 тисяч військових із сучасною підготовкою та озброєнням. Для порівняння, армія Німеччини налічує близько 180 тисяч військовослужбовців.

Європейські лідери визнають: утримання таких сил потребуватиме постійної та значної фінансової й військової підтримки з боку Заходу.

Європейські війська всередині України

Операційний документ також передбачає розміщення європейських сил на території України — переважно на заході країни, далеко від лінії можливого припинення вогню. Їхнім завданням стане захист повітряного та морського простору і додаткове стримування Росії.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що кілька країн уже приватно пообіцяли участь. Ідеться про так звану «Коаліцію бажаючих» під лідерством Франції та Великої Британії, яка об’єднує близько 30 держав.

Роль США: розвідка замість солдатів

Дональд Трамп неодноразово виключав відправлення американських військ до України. Натомість США пропонують використати свої потужні розвідувальні можливості для моніторингу припинення вогню, виявлення підготовки нових атак та запобігання провокаціям, зокрема операціям «під хибним прапором».

Саме Сполучені Штати, за задумом плану, очолять міжнародний механізм моніторингу та верифікації припинення вогню.

Росія проти і без компромісів

Москва офіційно не бере участі в переговорах. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков уже заявив, що Росія вимагає від України передати навіть ті частини Донбасу, які вона не окупувала, і категорично заперечує проти присутності будь-яких сил НАТО в Україні.

Попри це, американські чиновники висловлюють обережну впевненість, що Кремль зрештою може погодитися на присутність європейських військ — за умови, що вони діятимуть не під прапором НАТО.

Юридично обов’язкові гарантії — не Будапешт

Одне з ключових занепокоєнь Києва — щоб нові гарантії не повторили долю Будапештського меморандуму 1994 року. За словами чиновників, цього разу гарантії безпеки мають бути юридично обов’язковими та пройти внутрішні процедури ратифікації, зокрема в Сенаті США.

Володимир Зеленський заявив, що остаточне узгодження документів очікується вже найближчими днями, після чого їх можуть передати російській стороні.

Мирний план із багатьма невідомими

Європейські лідери визнають: попри «реальний і конкретний прогрес», широке припинення вогню залишається далеким. Без участі Росії та без готовності Кремля до поступок навіть найдетальніші гарантії безпеки можуть залишитися лише планом на папері.

