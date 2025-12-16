Трамп висунув ультиматум Зеленському

Вашингтон пропонує Києву найсильніші гарантії безпеки, але вимагає швидкого рішення. На кону – умови, що мають покласти край війні. Про це пише Politico, інформує Завтра.UA.

Термінова пропозиція: «Гарантії, подібні до статті 5», та неявний ультиматум

Сполучені Штати Америки запропонували Україні гарантії безпеки, аналогічні тим, які вона отримала б як частина НАТО, про що заявили американські чиновники в понеділок, 15 грудня. Ця пропозиція є найсильнішою та найчіткішою безпековою гарантією, яку адміністрація Трампа висунула Києву.

Однак, згідно з повідомленням Politico, вона супроводжується неявним ультиматумом: прийміть її зараз, або наступна ітерація буде не такою щедрою.

«Основа цієї угоди полягає в тому, щоб мати справді, справді сильні гарантії, подібні до статті 5», – сказав високопосадовець США. «Ці гарантії не будуть на столі вічно. Ці гарантії вже на столі, якщо буде досягнуто позитивного висновку».

Пропозиція має на меті розвіяти побоювання Президента Володимира Зеленського та європейських лідерів, які неохоче йдуть на угоду без чітких гарантій безпеки з боку США, побоюючись поновлення агресії з боку Росії.

Марафонські переговори у Берліні: Кушнер і Віткофф тиснуть на Київ

Пропозиція так званих гарантій, подібних до статті 5, з’явилася на тлі марафонських переговорів у Берліні. У них брали участь спеціальний посланник Стів Віткофф, зять і радник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, а також українські та європейські чиновники.

До них приєднався генерал Алексус Гринкевич, голова Європейського командування США, а також головнокомандувач НАТО.

Дискусії протягом вихідних були зосереджені на деталізації гарантій безпеки та охоплювали територіальні та інші питання. Другий американський чиновник зазначив, що українська делегація була приємно «здивована» готовністю Трампа погодитися на жорсткіші гарантії безпеки та їх ратифікацію Конгресом.

Реакція Трампа та Кремля: «Ближче, ніж будь-коли»

Пізніше в понеділок Президент Дональд Трамп заявив, що він розмовляв телефоном із Зеленським та європейськими лідерами, а також із президентом Росії Володимиром Путіним.

«Я думаю, що ми зараз ближчі, ніж будь-коли, і ми побачимо, що можемо зробити», – сказав Трамп. Щодо часових обмежень, він відповів: «часові обмеження – це коли ми зможемо це зробити».

Кремль заявив, що очікує отримати оновлену інформацію про переговори від американської сторони. Речник Дмитро Пєсков підкреслив, що Путін «відкритий до миру, до серйозного миру та серйозних рішень. Він абсолютно не схильний до жодних хитрощів, спрямованих на затягування часу».

Територіальні питання та оптимізм США

США очікують, що Росія погодиться на домовленість у остаточній угоді, а також дозволить Україні вступити до Європейського Союзу.

«Ми вважаємо, що росіяни в остаточній угоді приймуть усі ці речі, які дозволяють створити сильну та вільну Україну. Росія в остаточній угоді заявила, що відкрита для вступу України до ЄС», – сказав другий чиновник США.

Обговорювалися й конкретні територіальні питання, зокрема пропозиція щодо розподілу контролю над Запорізькою атомною електростанцією між Росією та Україною, при цьому кожна країна матиме доступ до половини енергії.

Перший чиновник США оптимістично заявив: «Ми вважаємо, що ми, ймовірно, вирішили… 90 відсотків питань між Україною та Росією, але є ще деякі речі, які потрібно вирішити».

Після відповіді Зеленського, Віткофф і Кушнер обговорять питання з Росією. Наступним кроком США скликають робочі групи, ймовірно, цими вихідними в Маямі, для вирішення решти територіальних питань.

