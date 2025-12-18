901 млрд доларів і Україна в списку: що приховує новий оборонний бюджет США

Сенат США переважною більшістю голосів підтримав масштабний законопроєкт про оборону, який передбачає фінансування допомоги Україні та посилення безпеки Європи. Документ уже прямує до Білого дому й, за заявою президента Дональда Трампа, буде підписаний. Про це пише Reuters, інформує Завтра.UA.

Рекордні витрати на оборону США

Йдеться про Закон про національне забезпечення оборони (NDAA) на 2026 фінансовий рік, який дозволяє рекордні $901 млрд щорічних військових витрат. Закон передбачає підвищення зарплат військовослужбовцям на 4%, закупівлю нової військової техніки та кроки для зміцнення конкурентоспроможності США на тлі протистояння з Китаєм і Росією.

Потужна двопартійна підтримка

У Сенаті законопроєкт підтримали 77 сенаторів, проти проголосували 20. Минулого тижня NDAA також ухвалила Палата представників. Документ став компромісом між версіями, раніше схваленими обома палатами Конгресу.

$800 млн для України у 2026–2027 роках

Окремий розділ NDAA присвячений безпековій допомозі Україні. Закон передбачає $800 млн у межах Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки:

по $400 млн у 2026 та 2027 фінансових роках;

кошти спрямують на оплату американським компаніям озброєння для Збройних сил України.

Посилення безпеки Балтії та Європи

Закон також:

уповноважує Балтійську ініціативу безпеки;

виділяє $175 млн на підтримку оборони Латвії, Литви та Естонії;

обмежує можливість скорочення чисельності військ США в Європі до менш ніж 76 тисяч;

забороняє відмову європейського командувача США від посади Верховного головнокомандувача сил НАТО.

Попри позицію Трампа щодо Європи

Ухвалення NDAA відбулося на тлі нещодавньої Стратегії національної безпеки, оприлюдненої Дональдом Трампом, яку він називає більш «дружньою до Росії» та яка передбачає перегляд підходів США до Європи. Водночас Конгрес зберіг у законі положення про активну підтримку європейської безпеки.

Без затримок через інші суперечки

Хоча низка сенаторів пропонувала додати положення про посилення безпеки військових гелікоптерів після смертельної аварії Black Hawk і пасажирського літака American Airlines (67 загиблих), ці дебати не заблокували ухвалення законопроєкту.

Що не увійшло до NDAA

Закон не передбачає фінансування ідеї Трампа щодо перейменування Міністерства оборони на «Міністерство війни», що неможливо без окремого схвалення Конгресу.

Елемент «культурних війн»

Водночас NDAA містить окремі положення, популярні серед правих політиків у США. Зокрема, трансгендерним жінкам забороняється участь у жіночих спортивних програмах у військових академіях США.

Закон про оборону США традиційно ухвалюють щороку понад 60 років, і нинішній NDAA вкотре підтвердив роль Конгресу як ключового драйвера підтримки України та безпеки Європи.

