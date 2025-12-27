Свищев Александр — время возвращать довоенное водное поло

Когда на кону стоит не просто спорт, а будущее целого поколения и национальная честь, слова становятся оружием. Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев озвучил стратегию развития на 2026 год, пронизанную не только профессиональным видением, но и глубоким патриотизмом и несокрушимостью. Его главная цель — не просто сохранить водное поло в Украине, а вывести его на довоенный уровень, несмотря на ежедневные вызовы войны.

Недопустимость компромиссов с врагом

Александр Свищев достаточно жестко и эмоционально отреагировал на решение World Aquatics о допуске так называемых нейтральных спортсменов. Он назвал это решение позорным и таким, которое предает олимпийские ценности. Для президента ФВПУ это вопрос морального выбора. Он инициирует создание международной коалиции союзников и привлекает все государственные институты — от МИД до НОК — чтобы не допустить агрессора к международным бассейнам. Его позиция непоколебима: пока идет война, никаких рукопожатий или совместных соревнований быть не может.

Несокрушимость Харькова и Мариуполя

Особое место в сердце Александра Свищева занимают команды, которые тренируются в нечеловеческих условиях — ватерполисты из Харькова и Мариуполя. Эти спортсмены стали символом профессионализма и жажды жизни. Тренировки под звуки воздушных тревог, в холодной воде без света, сохранение идентичности клуба после релокации — все это вызывает у президента федерации искреннее уважение. Для него эти ребята — не просто игроки, а пример настоящего украинского характера.

«Несмотря на все трудности, ребята работают и держат уровень — это заслуживает глубокого уважения. Команда «Мариуполь», несмотря на релокацию, сохраняет свою идентичность и ватерпольные традиции, демонстрируя достойные результаты в Суперлиге», — отметил Александр Свищев.

Возрождение большой игры и вера в молодежь

Александр Свищев видит будущее в возвращении крупных спортивных центров в элиту. Он активно работает над тем, чтобы Киев и Одесса вновь имели сильные взрослые команды, а девушки из Днепра и Харькова вернули женской лиге ее прежнюю мощь. Однако главный фокус остается на юношеских кадрах. Его задача — сделать так, чтобы дети, которые сегодня вынуждены тренироваться за границей, чувствовали поддержку родной страны и мечтали вернуться домой.

«В условиях войны серьезным вызовом является отъезд молодых спортсменов за границу, особенно до 22 лет. Главное для нас — чтобы они не бросали водное поло, продолжали тренироваться и со временем возвращались, чтобы защищать цвета украинских клубов и сборных», — добавил глава ФВПУ.

Инвестиция в будущее нации

За пределами бассейна Александр Свищев продолжает оставаться человеком дела. Будучи одним из ведущих инвесторов страны, он вкладывает ресурсы в украинскую экономику и инфраструктуру, создавая условия для развития здоровой нации. Его 3-е место в рейтинге инвесторов Западной Украины — лишь подтверждение того, что системный подход и любовь к своей земле дают реальные результаты.

В завершение Александр Юрьевич высказал главную мысль: все, что мы имеем сегодня, — это заслуга Вооруженных сил Украины. Его благодарность защитникам — не просто формальность, а фундамент, на котором строится каждая тренировка, каждый матч и каждый успех украинского спорта.

Мир, победа и достойное будущее для украинских детей — это те ориентиры, ради которых Александр Свищев продолжает свою борьбу.

