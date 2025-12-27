Свіщов Олександр – час повертати довоєнне водне поло

Коли на кону стоїть не просто спорт, а майбутнє цілого покоління та національна честь, слова стають зброєю. Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов озвучив стратегію розвитку на 2026 рік, яка просякнута не лише професійним баченням, а й глибоким патріотизмом та незламністю. Його головна мета — не просто зберегти водне поло в Україні, а вивести його на довоєнний рівень, попри щоденні виклики війни.

Неприпустимість компромісів із ворогом

Олександр Свіщов досить жорстко та емоційно відреагував на рішення World Aquatics щодо допуску так званих нейтральних спортсменів. Він назвав це рішення ганебним і таким, що зраджує олімпійські цінності. Для президента ФВПУ це питання морального вибору. Він ініціює створення міжнародної коаліції союзників та залучає всі державні інституції, від МЗС до НОК, щоб не допустити агресора до міжнародних басейнів. Його позиція непохитна: поки триває війна, жодних рукостискань чи спільних змагань бути не може.

Незламність Харкова та Маріуполя

Особливе місце в серці Олександра Свіщова посідають команди, які тренуються в нелюдських умовах, це ватерполісти із Харкова та Маріуполя. Ці спортсмени стали символом професіоналізму та жаги до життя. Тренування під звуки повітряних тривог, у холодній воді без світла, збереження ідентичності клубу після релокації — це те, що викликає у президента федерації щиру повагу. Для нього ці хлопці — не просто гравці, а приклад справжнього українського характеру.

«Попри всі труднощі, хлопці працюють і тримають рівень — це заслуговує на глибоку повагу. Команда «Маріуполь», попри релокацію, зберігає свою ідентичність і ватерпольні традиції, демонструючи гідні результати в Суперлізі» – зазначив Олександр Свіщов.

Відродження великої гри та віра в молодь

Олександр Свіщов бачить майбутнє у поверненні великих спортивних центрів до еліти. Він активно працює над тим, щоб Київ та Одеса знову мали сильні дорослі команди, а дівчата з Дніпра та Харкова повернули жіночій лізі її колишню міць. Проте головний фокус залишається на юнацьких кадрах. Його завдання — зробити так, щоб діти, які сьогодні змушені тренуватися за кордоном, відчували підтримку рідної країни та мріяли повернутися додому.

«В умовах війни серйозним викликом є виїзд молодих спортсменів за кордон, особливо до 22 років. Головне для нас — щоб вони не полишали водне поло, продовжували тренуватися і з часом поверталися, щоб захищати кольори українських клубів та збірних» – додав очільник ФВПУ.

Інвестиція в майбутнє нації

Поза межами басейну Олександр Свіщов продовжує залишатися людиною дії. Будучи одним із провідних інвесторів країни, він вкладає ресурси в українську економіку та інфраструктуру, створюючи умови для розвитку здорової нації. Його 3-тє місце в рейтингу інвесторів Західної України є лише підтвердженням того, що системний підхід і любов до своєї землі дають реальні результати.

На завершення Олександр Юрійович висловив найголовнішу думку: все, що ми маємо сьогодні, — це заслуга Збройних сил України. Його подяка захисникам — це не просто формальність, а фундамент, на якому будується кожне тренування, кожен матч і кожен успіх українського спорту.

Мир, перемога та гідне майбутнє для українських дітей — це ті орієнтири, заради яких Олександр Свіщов продовжує свою боротьбу.