52-річна художниця Зінаїда Кубар через соцмережі відстоює «право» свого 26-річного коханого сержанта не служити ніде, окрім Києва, – ЗМІ

Гучні звинувачення у соцмережах відомої у київських колах художниці Зінаїди Кубар на адресу голови Держприкордонслужби України, військових структур та колишнього цивільного супруга, як виявилося, мають на меті лише перешкодити переведенню по службі з Києва до Одеси її коханця – сержанта ДПСУ.

Про це пише видання Коротко.Про в публікації «Особисте життя – не публічний фронт: як художниця Зінаїда Кубар “воює” за “свого” сержанта в соцмережах».

«Перше запитання після гучного посту Зінаїди Кубар: хто ж цей загадковий військовий? Журналісти розкопали: її обранець Владислав Шевченко, молодший за 50-річну художницю на 26 років (2001 року народження). Він сержант-водій у прикордонних військах. Служить у Києві усі 3 роки війни. Дехто вважає, не без допомоги – можливо, навіть і Зінаїди», – стверджує видання.

Видання нагадує, що Зінаїда Кубар – в минулому дружина бізнесмена Андрія Губського та цивільна дружина політика Сергія Льовочкіна – розгорнула активну діяльність в соцмережах для захисту військовослужбовця, з яким за власним зізнанням, «перебуває у стосунках».

«І якого (о, жах, за законами воєнного часу!) збираються перевести з місця служби в інший підрозділ. Можливо, навіть на фронт. А адже командири в Києві ним задоволені», – цитує видання, зазначаючи, що сама художниця називає винуватцем переведення свого «колишнього», з яким вони «фактично припинили стосунки 7-8 років тому», після чого Зіна встигла виїхати до Америки, вийти там заміж, розлучитися і повернутися.

Видання дізналося біографію молодого «коханого» художниці, який народився і виріс у Фастові в родині з дуже скромним достатком. Навчався в місцевій школі, виховувався на піснях Моргенштерна. Зараз (усі 3 роки війни) проходить службу сержантом-водієм прикордонних військ в столиці України. Останнім часом він відверто хизувався значним покращенням матеріального становища, подарованим коханою джипом і, за зізнаннями колег по службі, «більш ніж вольготними умовами».

На цьому тлі несподіване переведення в інший підрозділ – в Одеське ДПСУ – дійсно складатиме проблему його звичному укладу. А самою Зінаїдою Кубар взагалі подається як «страшна загроза життю».

Сама ж Кубар-Лихачова ще з часів першого шлюбу з бізнесменом Андрієм Губським (братом відомого політика Богдана Губського) увійшла в забезпечене, закрите середовище, де гроші і зв’язки були частиною повсякденності. Має дитину від першого шлюбу. А ось вже відкрив світсько-політичній тусовці Зінаїду як художницю Сергій Льовочкін. «Хто не прийде на показ дружини — хай навіть цивільної — глави Адміністрації президента і не захопиться? Захоплювалися. Зінаїду це влаштовувало», – пише КП.

Свого американського чоловіка Майка Пенквітця художниця представляла у соцмережах вже як рок-музиканта. Журналісти розкопали, що американський чоловік не музикант, а простий матрос великої судноплавної компанії Maersk. Невдовзі художниця повернулася до України.