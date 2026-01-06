52-річна художниця Зінаїда Кубар через соцмережі відстоює «право» свого 26-річного коханого сержанта не служити ніде, окрім Києва, – ЗМІ

Гучні звинувачення у соцмережах відомої у київських колах художниці Зінаїди Кубар на адресу голови Держприкордонслужби України, військових структур та колишнього цивільного супруга, як виявилося, мають на меті лише перешкодити переведенню по службі з Києва до Одеси її коханця – сержанта ДПСУ.
Про це пише видання Коротко.Про в публікації «Особисте життя – не публічний фронт: як художниця Зінаїда Кубар “воює” за “свого” сержанта в соцмережах».
«Перше запитання після гучного посту Зінаїди Кубар: хто ж цей загадковий військовий? Журналісти розкопали: її обранець Владислав Шевченко, молодший за 50-річну художницю на 26 років (2001 року народження). Він сержант-водій у прикордонних військах. Служить у Києві усі 3 роки війни. Дехто вважає, не без допомоги – можливо, навіть і Зінаїди», – стверджує видання.
Видання нагадує, що Зінаїда Кубар – в минулому дружина бізнесмена Андрія Губського та цивільна дружина політика Сергія Льовочкіна – розгорнула активну діяльність в соцмережах для захисту військовослужбовця, з яким за власним зізнанням, «перебуває у стосунках».
«І якого (о, жах, за законами воєнного часу!) збираються перевести з місця служби в інший підрозділ. Можливо, навіть на фронт. А адже командири в Києві ним задоволені», – цитує видання, зазначаючи, що сама художниця називає винуватцем переведення свого «колишнього», з яким вони «фактично припинили стосунки 7-8 років тому», після чого Зіна встигла виїхати до Америки, вийти там заміж, розлучитися і повернутися.
Видання дізналося біографію молодого «коханого» художниці, який народився і виріс у Фастові в родині з дуже скромним достатком. Навчався в місцевій школі, виховувався на піснях Моргенштерна. Зараз (усі 3 роки війни) проходить службу сержантом-водієм прикордонних військ в столиці України. Останнім часом він відверто хизувався значним покращенням матеріального становища, подарованим коханою джипом і, за зізнаннями колег по службі, «більш ніж вольготними умовами».
На цьому тлі несподіване переведення в інший підрозділ – в Одеське ДПСУ – дійсно складатиме проблему його звичному укладу. А самою Зінаїдою Кубар взагалі подається як «страшна загроза життю».
Сама ж Кубар-Лихачова ще з часів першого шлюбу з бізнесменом Андрієм Губським (братом відомого політика Богдана Губського) увійшла в забезпечене, закрите середовище, де гроші і зв’язки були частиною повсякденності. Має дитину від першого шлюбу. А ось вже відкрив світсько-політичній тусовці Зінаїду як художницю Сергій Льовочкін. «Хто не прийде на показ дружини — хай навіть цивільної — глави Адміністрації президента і не захопиться? Захоплювалися. Зінаїду це влаштовувало», – пише КП.
Свого американського чоловіка Майка Пенквітця художниця представляла у соцмережах вже як рок-музиканта. Журналісти розкопали, що американський чоловік не музикант, а простий матрос великої судноплавної компанії Maersk. Невдовзі художниця повернулася до України.
«Навіщо художниці, нехай не великій, але відомій, знадобилося витягувати на світ історію свого «коханого», маскуючи її під «захист прав військовослужбовця» – піди розберися… Чи важко їй було прорахувати, що винесення брудної білизни зі своїх стосунків з колишнім на загальне обговорення, залучення до цього сержанта Шевченка та закиди на адресу військових – все це працюватиме у зворотний бік? І чи продумала художниця, як ця історія позначиться на репутації юного «коханого», якій завдяки Зіні служив у Києві 4 роки війни, на ній самій і = найголовніше – на її дітях?», – резюмують автори публікації.