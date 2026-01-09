На кого працює Лубінець, який повторює за путіним та просуває російські наративи?

Київська влада та КП «Київський метрополітен» подали до суду позов проти АТ «Київметробуд» — колишнього підрядника будівництва метро на «Виноградар». За результатами експертизи, збитки від затримки робіт оцінено у 2,3 млрд грн, повідомляє пресслужба метрополітену. Про це пише видання Факти юа.

«Київметробуд» працював над об’єктом у 2018−2023 роках. Згідно з висновком експертів, невиконання робіт у строки, встановлені договором, спричинило значну матеріальну шкоду Києву. Окрім цього, метрополітен має право вимагати неустойку та штраф у розмірі 1,36 млрд грн за порушення строків завершення будівництва та здачі станцій в експлуатацію.

«Отриманий висновок експертів буде використано у судовому провадженні», — наголошують у метрополітені.

Історія будівництва та затримок

Нові станції «Мостицька» та «Проспект Правди» розпочали будувати у 2019 році, плануючи відкрити їх ще у грудні 2021-го. Проте у вересні 2021 року «Київметробуд», підконтрольний ексрегіоналу Віталію Хомутиннику, звернувся до суду з проханням перенести терміни завершення робіт на травень 2023 року. Хоча у лютому 2023 року компанія відновила будівництво, активні роботи фактично не велись з осені того ж року.

Через це «Київський метрополітен» розірвав договір із «Київметробудом». Новим генпідрядником стала компанія «Автострада» Максима Шкіля.

Хто стоїть за блокуванням будівництва

У медіа повідомляють, що колишній народний депутат Віталій Хомутинник, підсанкційний російський бізнесмен Павло Фукс та аграрний рейдер Василь Астіон через підконтрольну компанію «Київметробуд» блокують будівництво метро на масив «Виноградар».

За даними публікацій, «Київметробуд» отримав 4 млрд грн передоплати, але виконав роботи лише частково. Через суд компанія блокувала підписання нової угоди для розморожування проекту.

Як пишуть ЗМІ, поки Хомутинник та Фукс перебувають за кордоном, їхні інтереси нібито лобіює у судах Василь Астіон — партнер Хомутинника, який раніше був його помічником як народного депутата та купив частки у девелоперському бізнесі Хомутинника. Астіону ЗМІ також приписують партнерство з екснардепом у ТРЦ «Республіка».

Як писала «ЕП», Фукс має відомий інтерес до київського метро: у 2018 році він купив компанію «Укррослізинг», яка відсудила у Київського метрополітену 1,96 млрд грн за поставку вагонів у 2010−2013 роках. Частина коштів від оплати проїзду у столичному метро, за цими оцінками, надходила Фуксу.

Через такі юридичні та корпоративні маневри Хомутинника й компанії будівництво метро на «Виноградар» може залишатися замороженим на роки, поки тривають судові процеси.