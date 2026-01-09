«Омбудсмен Лубінець каже, що Україну залишила третина населення. Кому вигідна ця риторика?» — Сергій Лямець

В інтерв’ю Дмитру Гордону омбудсмен Дмитро Лубінець називає цифру в 11 млн осіб, коли каже про тих, хто виїхав з України. Блогер та журналіст Сергій Лямець сумнівається у даних омбудсмена та пояснює, чому саме зараз були озвучені такі цифри.

Інтерв’ю Дмитра Лубенця Гордону відбулося, адже потрібно було донести, чому вибори в Україні не можуть відбутися прямо зараз. Про це в авторському блозі на сайті видання «Цензор» пише блогер, журналіст Сергій Лямець.

«Сподобалося, як Лубінець абсолютно притягнув за вуха цифру в 11 мільйнів українців, що виїхали за кордон. Офіційно йому дали цифру 8,5 млн, але омбудсмен сказав: ну, ми ж розуміємо, там усі 11. Далі він накидав ще аргументів, чому виборів бути не може. Це обстріли, це переміщені особи, це українці на окупованих територіях та, власне, закордонні. Та і законодавство забороняє (підспівує маніпулятору від законодавства Федору Вениславському)», — зазначає експерт, що впевнений — усе озвучене омбудсменом є маніпуляцією.

За його словами, по-перше, українців за кордоном набагато менше, бо багато хто лише зареєстровані, але постійно перебувають в Україні.

«По-друге, багато хто виїхав, аби перечекати холодну зиму з відключеннями, але з поверненням весни вони повернуться. По-третє, провести вибори за кордоном витратно, але не так вже й складно», — зауважив в авторському блозі Сергій Лямець.

Експерт вважає, що подібна риторика від омбудсмена зараз — «лише задля збереження власної безпеки та контролю над грошовими потоками».

«Спитайте себе, кому вигідна ця риторика? Кому вигідно думати, що з України втекла третина населення? Кому вигідно вдати, що ніхто не захоче повертатися, і що подібний стан речей протримається ще дуже довго? Кому вигідно вдавати, що попереду лише продовження сьогоднішнього стану речей? Як на мене, це власне грає на руку росіянам. Напевно, що український омбудсмен і не знає, що грає на руку росіянам, але виходить саме так», — каже Сергій Лямець.

На його думку, особиста мотивація Дмитра Лубенця дуже проста: «бізнес» омбудсмена — це доволі зрозуміла річ.

«Можна прийти з перевіркою до в’язниці, домогтися кращих умов утримання в’язнів — а можна не прийти. Можна втрутитися у процес „бусифікації“, а можна не втрутитися. Де-не-де можна провести перевірку, знайти порушення прав людини та створити проблеми установам чи бізнесу тощо. Здається, що дрібниці, але поле повноважень дуже велике», — зауважив Сергій Лямець.

За його словами, позиція омбудсмена дуже важлива, адже, якщо робота виконується якісно та чесно, то уповноважений з прав людини — це справжня «заноза для влади».

«Але щось в мене не склалося таке враження, коли я подивився інтерв’ю Лубенця. Надто гарно він викладає, надто усе світло та позитивно, надто акуратно він уникає незручних тем. Виходячи з цього, на ефір до пана Гордона він завітав з практичною метою. Варіантів небагато. Або це підсвітити тему виборів, тому що дали таке завдання. Або підсвітити тему виборів, бо дали таке завдання, + запропонувати себе на якусь кращу посаду», — пише блогер Сергій Лямець.

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв’ю омбудсмен Дмитро Лубінець назвав чисельність мігрантів з України до Європи — 11 млн осіб. Активістка у правозахисній сфері Аксана Філіпішина вбачає в таких непідтверджених даних відверту маніпуляцію.