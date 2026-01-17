Волонтер і меценат Григорій Козловський отримав почесну відзнаку ЗСУ

У часи, коли кожен день на передовій — це виклик, єдність між армією та тилом стає тим фундаментом, на якому тримається наша країна. Саме ця непохитна підтримка була відзначена особливою нагородою: командир 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського, Олег Файдюк, вручив Григорію Козловському пам’ятну відзнаку «За сприяння» українському війську.

Висока оцінка внеску в обороноздатність

Для бійців 45-ї артбригади допомога від засновника ФК «Рух» — це не просто цифри у звітах, а реальна сила, яка рятує життя та допомагає нищити ворога. Командир 45-ї ОАБр Олег Файдюк підкреслив, що внесок кожного громадянина та представника бізнесу є критично важливим у протистоянні ворогові. За його словами, допомога Григорія Козловського та його команди стала вагомим фактором зміцнення технічної бази бригади.

«Неможливо перебільшити цей вклад у загальну справу. Наш ворог загрожує нам не 100 та навіть не 200 років – ця загроза постійна. Кожен повинен підтримати свою Батьківщину. Не лише я, а весь особовий склад нашої бригади щиро вдячний Григорію Петровичу Козловському за його відданість. Це честь — нагородити людину, яка так самовіддано дбає про нашу обороноздатність», – зазначив під час нагородження Олег Файдюк.

Системна допомога: 2 мільйони гривень та сучасне обладнання

Напередодні Нового року Григорій Козловський разом із комплексом Emily Resort перерахували 2 мільйони гривень для потреб 45-ї артбригади. Ця сума стала результатом щорічної благодійної ініціативи, яка проводиться вже третій рік поспіль.

Завдяки цим коштам для військових уже закуплено та передано значний перелік технічного оснащення:

13 рушниць для знищення ворожих дронів;

дві наземні станції керування БПЛА та додаткове обладнання до безпілотних комплексів;

лавету для транспортування важкої техніки;

акумуляторні батареї, зарядні станції та 5 комплектів шин для авто.

Григорій Козловський наголосив, що для нього допомога армії — це не разова акція, а стійкий принцип. Раніше меценат уже передавав бригаді лед-панелі, сенсорні столи, потужні ноутбуки, а також спецобладнання для ремонту техніки (компресори, шиномонтажні верстати та інструменти).

Заклик, що йде від серця: «Розслаблятися не можна!»

Приймаючи нагороду, Григорій Козловський закликав українське суспільство та бізнес не звикати до війни та продовжувати активну підтримку фронту.

Звертаючись до українців та бізнесу, Григорій Петрович Козловський висловив те, що болить кожному патріоту. Його слова звучать як маніфест для кожного, хто в тилу: «Ми не маємо права звикати до війни. Ми віримо в нашу перемогу, але віра без дій — мертва. Я закликаю кожного: підтримуйте наших захисників стільки, скільки буде потрібно. Лише спільними зусиллями, тримаючись за руки, ми здолаємо ворога, який загрожує нам століттями».

Визнання внеску Григорія Козловського на найвищому рівні

Нагорода від 45-ї бригади поповнила перелік високих відзнак Григорія Козловського. Раніше меценат отримав державну нагороду Міністерства оборони України – «Знак Пошани» (у травні 2022 року), а також відзнаку «За сприяння Збройним Силам України» від імені Головнокомандувача ЗСУ.

Співпраця «жовто-чорних» та артилеристів триває на постійній основі: команда ФК «Рух» залишається на зв’язку з військовими, оперативно реагуючи на актуальні запити передової.

