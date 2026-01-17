Волонтер и меценат Григорий Козловский получил почетную награду ВСУ

В то время, когда каждый день на передовой — это вызов, единство между армией и тылом становится тем фундаментом, на котором держится наша страна. Именно эта непоколебимая поддержка была отмечена особой наградой: командир 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского, Олег Файдюк, вручил Григорию Козловскому памятную награду «За содействие» украинской армии.

Высокая оценка вклада в обороноспособность

Для бойцов 45-й артбригады помощь от основателя ФК «Рух» — это не просто цифры в отчетах, а реальная сила, которая спасает жизни и помогает уничтожать врага. Командир 45-й ОАБр Олег Файдюк подчеркнул, что вклад каждого гражданина и представителя бизнеса является критически важным в противостоянии врагу. По его словам, помощь Григория Козловского и его команды стала весомым фактором укрепления технической базы бригады.

«Невозможно переоценить этот вклад в общее дело. Наш враг угрожает нам не 100 и даже не 200 лет – эта угроза постоянна. Каждый должен поддержать свою Родину. Не только я, но и весь личный состав нашей бригады искренне благодарен Григорию Петровичу Козловскому за его преданность. Это честь — наградить человека, который так самоотверженно заботится о нашей обороноспособности», — отметил во время награждения Олег Файдюк.

Системная помощь: 2 миллиона гривен и современное оборудование

Накануне Нового года Григорий Козловский вместе с комплексом Emily Resort перечислили 2 миллиона гривен для нужд 45-й артбригады. Эта сумма стала результатом ежегодной благотворительной инициативы, которая проводится уже третий год подряд.

Благодаря этим средствам для военных уже закуплено и передано значительное количество технического оснащения:

13 ружей для уничтожения вражеских дронов;

две наземные станции управления БПЛА и дополнительное оборудование к беспилотным комплексам;

лавету для транспортировки тяжелой техники;

аккумуляторные батареи, зарядные станции и 5 комплектов шин для авто.

Григорий Козловский подчеркнул, что для него помощь армии — это не разовая акция, а устойчивый принцип. Ранее меценат уже передавал бригаде лед-панели, сенсорные столы, мощные ноутбуки, а также спецоборудование для ремонта техники (компрессоры, шиномонтажные станки и инструменты).

Призыв, идущий от сердца: «Расслабляться нельзя!»

Принимая награду, Григорий Козловский призвал украинское общество и бизнес не привыкать к войне и продолжать активную поддержку фронта.

Обращаясь к украинцам и бизнесу, Григорий Петрович Козловский высказал то, что болит каждому патриоту. Его слова звучат как манифест для каждого, кто находится в тылу: «Мы не имеем права привыкать к войне. Мы верим в нашу победу, но вера без действий — мертва. Я призываю каждого: поддерживайте наших защитников столько, сколько будет нужно. Только совместными усилиями, держась за руки, мы одолеем врага, который угрожает нам веками».

Признание вклада Григория Козловского на высшем уровне

Награда от 45-й бригады пополнила список высоких наград Григория Козловского. Ранее меценат получил государственную награду Министерства обороны Украины – «Знак Почета» (в мае 2022 года), а также награду «За содействие Вооруженным Силам Украины» от имени Главнокомандующего ВСУ.

Сотрудничество «желто-черных» и артиллеристов продолжается на постоянной основе: команда ФК «Рух» остается на связи с военными, оперативно реагируя на актуальные запросы передовой.

#Григорий Козловский #Григорий Петрович Козловский #ФК «Рух» #45 ОАБр #Олег Файдюк #донат #дроны #ВСУ