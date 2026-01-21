На Банковій обговорюють можливу політичну домовленість із Залужним, – експерт

У політичних кулуарах активно циркулюють чутки про можливу зустріч Президента України Володимира Зеленського з колишнім Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Інсайди з Банкової пов’язують ці розмови з пошуком політичної формули співпраці напередодні можливих виборчих процесів. Про це пише політичний експерт Володимир Цибулько у своєму дописі на Facebook.

За його словами, в обговореннях фігурує версія негласної «домовленості», за якою Залужний нібито міг би не виходити на вибори окремо, а діяти в одному політичному контурі з чинним Президентом.

Водночас експерт звертає увагу на складність реалізації подібного сценарію.

«В електоральній політиці так не буває: меншість не поглинає більшість і не перемагає за рахунок цього поглинання», – зазначає Цибулько.

Попри відсутність офіційних підтверджень, сама поява таких чуток, за оцінкою експерта, є показовою та свідчить про активні процеси в політичному середовищі навколо майбутнього формату влади.

Наразі йдеться виключно про інсайдерські розмови з Офісу Президента. Однак, як підкреслює Цибулько, політична логіка вимагає уважно фіксувати подібні сигнали та стежити за їх розвитком.

«Політика, як і війна, не терпить поспішних аналогій», – резюмує експерт.

Нагадаємо, за даними останніх соціологічних опитувань, якби президентські вибори відбувалися найближчим часом, Володимир Зеленський і Валерій Залужний опинилися би серед лідерів електоральних симпатій.

