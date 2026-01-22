Прошедший год войдет в историю не только как очередной год войны. Это был год, когда стало окончательно ясно: страну держат не лозунги и не абстрактные институты — ее держат конкретные люди. Люди, которые действовали в больницах и на стадионах, в цехах и галереях, в тылу и в глубоком тылу врага. Всеукраинский портал новостей Информатор Украина подготовил публикацию о неформальных итогах 2025-го года, о делах и людях, которые формировали новую реальность.

Эти дела не всегда были громкими по форме. Часто — по результатам. Кто-то спасал сердца, кто-то уничтожал стратегическую авиацию РФ, кто-то строил футбольные академии и подземные госпитали, кто-то превращал культуру в оружие, а спорт — в язык, на котором Украина говорит с миром.

Эти громкие дела разные по форме, но одинаковые по сути: они меняли реальность. И именно поэтому имена их авторов запомнились каждому украинцу.

Борис Тодуров: медицина, которая не имеет права на паузу

Борис Тодуров — имя, которое давно стало синонимом украинской кардиохирургии. Но в ушедшем году его деятельность вышла далеко за пределы профессиональной медицины.

Первый в Украине хирург, который осуществил пересадку сердца, создатель школы трансплантологии, Тодуров продолжил работу Института сердца в условиях полномасштабной войны.

За его плечами более 40 лет стажа и тысячи спасенных жизней. В 2025 году он оставался ключевым проводником развития трансплантологии в Украине, внедряя мировые стандарты хирургического лечения даже в сложнейших условиях войны.

Его команда не только спасает пациентов, но и удерживает систему, которая могла сломаться под давлением войны, дефицитов и перегрузок.

Борис Тодуров — пример того, как тишина операционной может быть не менее громкой, чем взрывы. Его дело — о выживании страны в буквальном смысле.

Ринат Ахметов: большие потери — большие обязательства

Для Рината Ахметова 2025 год стал одним из самых сложных за всю бизнес-карьеру. Потеря мариупольских активов, удары по энергетике, падение состояния — все это стало реальностью.

Но в то же время именно Ахметов остается фигурой, которая системно инвестирует в выживание государства. Подземные госпитали стандарта NATO Role 2, проект «Сердце Азовстали», сотни миллионов гривен на помощь военным и семьям защитников — это не разовые акции, а долгосрочная стратегия.

Отдельный размах — футбол. «Шахтер» даже в изгнании сохраняет статус бренда, представляющего Украину в Европе.

Ринат Ахметов — пример крупного бизнеса, который перестал считать только прибыль и начал считать ответственность.

Григорий Козловский: футбол как инвестиция в будущее

История Григория Козловского — это история долгого и упорного строительства. Не клуба — экосистемы.

ФК и Академия «Рух» под руководством Григория Козловского стали уникальным явлением для Украины: полная цифровизация подготовки, социальная миссия, работа с детьми со всей страны, включая переселенцев.

ФК «Рух» — самая молодая команда среди профессиональных лиг, и это не риск, а философия. Здесь воспитывают не только игроков, но и людей.

Параллельно Григорий Козловский стал одним из самых системных меценатов ВСУ: более 100 миллионов гривен помощи, дроны, техника, поддержка артиллерийских бригад, реабилитация военных.

Григорий Козловский — пример того, как футбол, благотворительность и ответственность могут работать как единый механизм. Его громкое дело — это футбол как форма национальной безопасности и социальной политики.

Василий Малюк: спецоперация как искусство войны

Операция «Паутина», подготовленная и осуществленная Василием Малюком, стала одной из самых громких историй года. Уничтожение стратегической авиации РФ в глубоком тылу — без преувеличения, исторический момент.

Более полутора лет подготовки, сложная логистика, сотни дронов, маскировка, синхронность — все это сделало операцию символом нового уровня украинских спецслужб.

Даже после увольнения с должности Василий Малюк остается фигурой, олицетворяющей новую школу украинских спецслужб — точную, технологичную, асимметричную.

Это была не просто спецоперация. Это был сигнал: у врага больше нет безопасного тыла.

Александр Свищев: синтез спорта, культуры и экономики

Александр Свищев — одна из самых многомерных фигур года и ярчайший пример многомерного меценатства. Президент Федерации водного поло, бизнесмен, меценат, инвестор.

Он инвестирует в экономику — открытие одного из крупнейших рыбоперерабатывающих заводов в стране создало сотни рабочих мест и десятки миллионов налогов.

Александр Свищев развивает спорт — водное поло, теннис, детские школы, комплексы, федерации.

Он сохраняет культуру — фильмы, книги, музеи, исторические проекты.

Александр Свищев получил ряд наград от ВСУ, в частности, награды от 125-й и 103-й бригад ТРО за весомую помощь военным.

Александр Свищев — это модель современного украинского мецената, который мыслит системно и на десятилетия вперед. Он — пример институционального мышления, когда спорт, культура и экономика не конкурируют, а усиливают друг друга.

Кирилл Буданов: от тени разведки к центру политического веса

Для Кирилла Буданова 2025 год стал периодом наивысшего взлета. Под его руководством ГУР провело блестящую операцию в Покровске, где генерал лично участвовал в высадке десанта для создания коридора безопасности.

Помимо боевых успехов, Кирилл Буданов стал главным «информационным щитом», нейтрализовав российские ИПСО перед учениями «Запад-2025».

Его назначение в начале 2026 года главой Офиса Президента стало логическим признанием его влияния.

Теперь генерал-лейтенант, который ранее уничтожал вражеский флот дронами Magura V, перешел к большой дипломатии, представляя Украину на переговорах в США и ОАЭ.

Громкое дело Карила Буданова — это трансформация. Его главное достижение — не отдельная операция. Его громкое дело — превращение военной разведки из теневой структуры в активного игрока войны, дипломатии и политики.

Александр Усик: абсолютный чемпион страны, которая борется

Победа Александра Усика в реванше с Даниэлем Дюбуа на «Уэмбли» сделала его абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Но для украинцев этот бой означал гораздо больше, чем спортивный титул.

Усик — это символ выносливости. Его выход на ринг с украинскими посланиями, его публичные позиции, его дисциплина и вера превратили спорт в инструмент международной коммуникации.

Он не просто боксер. Александр Усик — метафора Украины, которая стоит против значительно более сильного врага и не сдается.

Артем Пивоваров: массовая культура без предательства содержания

2025 год стал пиком для певца и автора песен Артема Пивоварова. Семь Дворцов спорта за десять дней, десятки тысяч зрителей, звание Заслуженного артиста Украины, рекорды и награды.

Но главное — его музыка перестала быть просто развлечением. Она работает с идентичностью, языком, историей.

Артем Пивоваров доказал, что массовая культура может быть глубокой и ответственной.

Никита Кадан: украинское искусство в мировом фокусе

Художник Никита Кадан вошел в престижный мировой рейтинг Power 100. Его искусство в 2025 году продолжало рефлексировать на тему войны и памяти, привлекая внимание международного сообщества к Украине не только через призму трагедии, но и через глубокий интеллектуальный контекст.

Попадание Никиты Кадана в рейтинг ArtReview Power 100 — это прорыв для всей украинской артсцены.

Его работы — сложные, иногда неудобные, лишенные эстетизации войны. Он работает с памятью, травмой, историей — честно и без компромиссов.

Никита Кадан — пример того, как украинское искусство стало полноценным участником глобального разговора.

Виктория Амелина: слово, пережившее автора

Посмертное признание Виктории Амелиной премией Джорджа Оруэлла — не просто литературное событие. Это этический жест мира.

Ее книга «Глядя на женщин, которые смотрят на войну» стала документом эпохи — между дневником, свидетельством и обвинительным актом. Амелина писала не из безопасности — она фиксировала преступления на деоккупированных территориях.

Виктория Амелина погибла, фиксируя правду. И именно поэтому ее слово стало частью мирового разговора об Украине.

Ее громкое дело — это культура, которая не прячется от войны, а смотрит ей прямо в глаза.

Не герои — а архитекторы будущего

Эти громкие дела — не о славе. Они о выборе. О решении остаться, действовать, строить, рисковать и отвечать. Именно из таких решений и состоит Украина, которая выстояла — и продолжает бороться.

Эти люди разные. У них разные биографии, темпераменты и масштабы влияния. Но между ними есть общее:

Григорий Козловский и Ринат Ахметов показали, что футбол может быть инструментом национальной устойчивости и помощи ВСУ.

показали, что футбол может быть инструментом национальной устойчивости и помощи ВСУ. Александр Свищев и Никита Кадан доказали, что культура — это не роскошь, а фундамент идентичности. Они держат духовный фронт. Свищев спасает историю через меценатство в музеях, Кадан концептуализирует трагедию войны для мировых галерей.

доказали, что культура — это не роскошь, а фундамент идентичности. Они держат духовный фронт. Свищев спасает историю через меценатство в музеях, Кадан концептуализирует трагедию войны для мировых галерей. Кирилл Буданов и Василий Малюк олицетворяют силу спецслужб: от десантных операций в Покровске и дипломатических миссий в США до внутренней очистки страны от вражеских агентов. Они — новое поколение силового мышления: асимметрия, технологии, инициатива.

олицетворяют силу спецслужб: от десантных операций в Покровске и дипломатических миссий в США до внутренней очистки страны от вражеских агентов. Они — новое поколение силового мышления: асимметрия, технологии, инициатива. Ринат Ахметов и Борис Тодуров обеспечивают выживание нации — один через масштабное строительство подземных госпиталей и поддержку «Стального фронта», другой — через уникальные операции на сердце и развитие трансплантологии в условиях войны.

обеспечивают выживание нации — один через масштабное строительство подземных госпиталей и поддержку «Стального фронта», другой — через уникальные операции на сердце и развитие трансплантологии в условиях войны. Григорий Козловский, Александр Усик и Александр Свищев сделали спорт языком , на котором Украина общается с миром. Они продвигают Украину на мировой арене. Усик — титулами в боксе, Козловский — воспитанием молодых футболистов вАакадемии «Рух», Свищев — развитием водного поло и поддержкой ветеранов.

, на котором Украина общается с миром. Они продвигают Украину на мировой арене. Усик — титулами в боксе, Козловский — воспитанием молодых футболистов вАакадемии «Рух», Свищев — развитием водного поло и поддержкой ветеранов. Виктория Амелина и Артем Пивоваров дали стране голос — разный по форме, но единый по содержанию. Амелина работала на будущее — на тот момент, когда мир будет искать правду об этой войне. Пивоваров работает на настоящее — чтобы страна выдержала психологически, эмоционально, культурно.

Их громкие дела доказывают: Украину сегодня держат не абстракции, а конкретные люди. Именно из таких разных, но созвучных историй складывается будущее страны. И каждое из этих громких дел 2025 года — это кирпичик в фундамент будущей победы и восстановления Украины.

