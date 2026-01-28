Подвійне життя “консультанта” Хоменка – працівник CIVITTA виявився власником каналу-медіакілера

Від публічних проєктів до чорного піару? Журналістське розслідування встановило ім’я власника одного з найвідоміших каналів-медіакілерів в українському сегменті Telegram. За каналом “Відсіч”, який спеціалізується на компрометуючих матеріалах та має понад 80 тисяч підписників, стоїть Іван Хоменко — людина, яка офіційно працює менеджером проєктів у міжнародній компанії CIVITTA Україна та має репутацію “молодого реформатора”.

За даними видання 360.ua, саме 30-річний Іван Хоменко є власником та керівником телеграм-каналу «Відсіч» разом з похідною сторінкою в Instagram. Ці медіаресурси спеціалізуються на збиранні, поширенні та упередженій подачі так званих «компрометуючих» матеріалів щодо публічних осіб, бізнесменів та компаній. Фактично, канал працює за класичною схемою «медіакілера».

Парадокс полягає в тому, що людина з бездоганним на перший погляд резюме — випускник Києво-Могилянської академії та Київської школи економіки, учасник програми Erasmus+ у Німеччині, колишній комунікаційний менеджер EasyBusiness — зарекомендувала себе у зовсім іншій сфері.

З відкритих джерел відомо, що Хоменко брав участь у розробці Національної економічної стратегії України до 2030 року, працював над проєктами USAID Justice for All та USAID AGRO, займався аналізом ефективності Держслужби зайнятості.

А паралельно, за нашими даними, розвивав власний тіньовий «медіабізнес», направленість якого прямо суперечить цінностям вищевказаних поважних організацій.

Особливо цинічним виглядає крадіжка чужого бренду. Ще у 2023 році Громадянський рух «Відсіч» — легальна громадська організація — офіційно заявив про появу в мережі токсичного «клону». По суті, Хоменко паразитує на репутації реальної громадської ініціативи, використовуючи її ім’я для прикриття власної діяльності з розповсюдження компромату.

Цікава деталь: 24 червня 2021 року Хоменко реєструє ФОП із кількома видами діяльності, серед яких — “посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації” (КВЕД 73.12) та “діяльність у сфері зв’язків з громадськістю” (КВЕД 70.21).

Формально — консалтинг та PR-послуги. Але чи не є це легальним прикриттям для тіньового “медіабізнесу”? Адже саме з цього часу, за нашими даними, активізувалася діяльність каналу “Відсіч”.

Найбільше питань викликає позиція роботодавців Хоменка. Офіційно він працює Team Lead (менеджером проєктів) у CIVITTA Україна — міжнародній консалтинговій компанії зі штаб-квартирою в Таллінні, яка позиціонує себе як організація з високими етичними стандартами. CIVITTA працює з українським урядом, міжнародними донорами та приватним сектором над питаннями прозорості та доброчесності.

Чи знає керівництво CIVITTA, чим займається їхній Team Lead у вільний час? Чи сумісна репутація компанії, яка допомагає Україні будувати прозорі інституції, з діяльністю співробітника-медіакілера? Також Хоменко є старшим аналітиком у Центрі економічного відновлення та організації EasyBusiness — чи обізнані там про його тіньове «хоббі»?

У часи, коли країна потребує справжніх реформаторів та етичних лідерів, подібні випадки підривають довіру до цілого сектору. Чи можна довіряти аналізу економічної політики від людини, яка паралельно займається чорним піаром? І чи готові міжнародні компанії нести репутаційні ризики за дії своїх співробітників? Покаже вже найближчий час.