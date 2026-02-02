Григорій Козловський передав 3 млн грн на підтримку дитячої медицини

Центр дитячої медицини — Дитяча лікарня «Охматдит» та Західноукраїнський спеціалізований центр — подякував відомому львівському меценату і бізнесмену Григорію Козловському та команді Emily Resort – sport, medical, entertainment за постійну та системну підтримку медичного закладу протягом 2025 року. Про це йдеться в офіційному повідомленні на Facebook-сторінці Центру дитячої медицини.

«Ваша участь — це не просто благодійність. Це реальні можливості для розвитку медицини, покращення умов лікування та турботи про найцінніше — здоров’я дітей. Дякуємо за довіру, людяність і небайдуже серце», — зазначили у медзакладі.

Мільйони гривень — на здоров’я дітей

Протягом 2025 року Григорій Козловський разом із командою Emily Resort здійснювали підтримку дитячої лікарні «Охматдит». Загальна сума переданої допомоги сягнула 3 мільйонів гривень з початку року.

У лікарні підкреслюють: така допомога — це не просто фінансова підтримка, а інвестиція у здоров’я, комфорт і майбутнє дітей, які проходять лікування у складних умовах війни.

Григорій Козловський: діти не мають знати, що таке війна

Сам Григорій Козловський наголошує, що допомога медицині — це усвідомлений і довгостроковий вибір.

«Діти не мають знати, що таке війна через біль і холодні лікарняні стіни. Наш обов’язок — зробити все, аби лікування асоціювалося з надією, а не страхом. Сильна держава починається не з гасел, а з лікарень, у яких рятують дитячі життя щодня», — зазначив Григорій Козловський.

За його словами, підтримка медичних закладів, зокрема дитячих, залишатиметься системною та довготривалою, адже саме зараз країна особливо потребує відповідальності та єдності.

Інвестиція у майбутнє України

У «Охматдиті» наголошують: завдяки небайдужим благодійникам лікарня має змогу створювати сучасніші та комфортніші умови лікування, що безпосередньо впливає на одужання маленьких пацієнтів.

Григорій Козловський підкреслює: «Допомога не може бути разовою акцією. Поки триває війна — підтримка має бути постійною. Кожна гривня, вкладена в дітей і медицину, — це цеглина у фундаменті нашої Перемоги».

Серед тих, хто формував українську реальність 2025 року

За результатами своєї діяльності Григорій Петрович Козловський увійшов до Топу гучних справ року за версією всеукраїнського порталу новин «Інформатор Україна». Він — серед імен, які визначали українську реальність у 2025 році разом із представниками бізнесу, спорту, культури, медицини та сектору безпеки.

Ахметов, Козловський, Буданов, Свіщов та інші — люди, які не на словах, а на ділі брали відповідальність за країну у найскладніший рік її новітньої історії.