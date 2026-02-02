Григорий Козловский передал 3 млн грн на поддержку детской медицины

Центр детской медицины — Детская больница «Охматдет» и Западноукраинский специализированный центр — поблагодарил известного львовского мецената и бизнесмена Григория Козловского и команду Emily Resort – sport, medical, entertainment за постоянную и системную поддержку медицинского учреждения в течение 2025 года. Об этом говорится в официальном сообщении на Facebook-странице Центра детской медицины.

«Ваше участие — это не просто благотворительность. Это реальные возможности для развития медицины, улучшения условий лечения и заботы о самом ценном — здоровье детей. Спасибо за доверие, человечность и неравнодушное сердце», — отметили в медучреждении.

Миллионы гривен — на здоровье детей

В течение 2025 года Григорий Козловский вместе с командой Emily Resort оказывал поддержку детской больнице «Охматдет». Общая сумма переданной помощи с начала года достигла 3 миллионов гривен.

В больнице подчеркивают: такая помощь — это не просто финансовая поддержка, а инвестиция в здоровье, комфорт и будущее детей, которые проходят лечение в сложных условиях войны.

Григорий Козловский: дети не должны знать, что такое война

Сам Григорий Козловский подчеркивает, что помощь медицине — это осознанный и долгосрочный выбор.

«Дети не должны знать, что такое война, через боль и холодные больничные стены. Наша обязанность — сделать все, чтобы лечение ассоциировалось с надеждой, а не со страхом. Сильное государство начинается не с лозунгов, а с больниц, в которых ежедневно спасают детские жизни», — отметил Григорий Козловский.

По его словам, поддержка медицинских учреждений, в частности детских, будет оставаться системной и долгосрочной, ведь именно сейчас страна особенно нуждается в ответственности и единстве.

Инвестиция в будущее Украины

В «Охматдете» отмечают: благодаря неравнодушным благотворителям больница имеет возможность создавать более современные и комфортные условия лечения, что напрямую влияет на выздоровление маленьких пациентов.

Григорий Козловский подчеркивает: «Помощь не может быть разовой акцией. Пока продолжается война — поддержка должна быть постоянной. Каждая гривна, вложенная в детей и медицину, — это кирпичик в фундаменте нашей Победы».

Среди тех, кто формировал украинскую реальность 2025 года

По результатам своей деятельности Григорий Петрович Козловский вошел в Топ громких дел года по версии всеукраинского портала новостей «Информатор Украина». Он — среди имен, которые определяли украинскую реальность в 2025 году вместе с представителями бизнеса, спорта, культуры, медицины и сектора безопасности.

Ахметов, Козловский, Буданов, Свищев и другие — люди, которые не на словах, а на деле брали ответственность за страну в самый сложный год ее новейшей истории.