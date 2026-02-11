Настоящая помощь не знает границ и пауз. Известный львовский меценат и основатель футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский в очередной раз доказал: тыл должен быть надежной опорой для фронта до самой победы. Совместно с командой Emily Resort и норвежской организацией Fritt Ukraina, при содействии «Народной Самообороны Львовщины», защитникам была передана очередная партия крайне необходимой техники.

Надежные колеса для боевых задач

В этот раз мощное усиление получила 45-я отдельная артиллерийская бригада. Три полноприводных микроавтобуса — это не просто транспорт, это мобильность и спасенные жизни. Техника предназначена для быстрой перевозки личного состава и дорогостоящего оборудования беспилотных систем.

Григорий Козловский убежден, что каждая такая передача — это инвестиция в наше общее свободное будущее: «Мы не останавливаемся, потому что война продолжается, и потребности наших ребят на передовой только растут. Каждый такой шаг, каждый автомобиль или дрон — это наш общий вклад в приближение победы. Для нас большая честь помогать 45-й бригаде и чувствовать поддержку международных партнеров. Только в единстве мы сила, которую не сломить», — подчеркивает основатель «Руха».

Международное признание и европейская солидарность

Важность инициатив Григория Козловского отмечают и за рубежом. Томас Йорандстад, волонтер норвежской организации Fritt Ukraina, подчеркнул, что норвежский народ солидарен с украинцами: «Украинцы сейчас защищают всю Европу. Мы верим в вашу победу и будем рядом столько, сколько потребуется».

Военные, в свою очередь, благодарны за то, что украинский бизнес и спорт в лице Григория Козловского и ФК «Рух» демонстрируют пример высокого сознания.

Личность, формирующая реальность

Масштабная деятельность мецената не осталась незамеченной на общенациональном уровне. Благодаря своей активной позиции и системным проектам, Григорий Петрович Козловский вошел в рейтинг «Топ громких дел года» по версии всеукраинского портала «Информатор Украина». Он оказался в списке лиц, формировавших украинскую реальность в 2025 году, наряду с такими фигурами, как Кирилл Буданов и Ринат Ахметов.