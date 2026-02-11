Міжнародний десант допомоги – як Григорій Козловський об’єднав Львів та Норвегію заради ЗСУ

Справжня допомога не знає кордонів та пауз. Відомий львівський меценат та засновник футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський вкотре довів: тил має бути надійною опорою для фронту до самої перемоги. Спільно з командою Emily Resort та норвезькою організацією Fritt Ukraina, за сприяння «Народної Самооборони Львівщини», захисникам було передано чергову партію вкрай необхідної техніки.

Надійні колеса для бойових завдань

Цього разу потужне підсилення отримала 45-та окрема артилерійська бригада. Три повнопривідні мікроавтобуси — це не просто транспорт, це мобільність та врятовані життя. Техніка призначена для швидкого перевезення особового складу та дороговартісного обладнання безпілотних систем.

Григорій Козловський переконаний, що кожна така передача — це інвестиція у наше спільне вільне майбутнє: «Ми не зупиняємось, бо війна триває, і потреби наших хлопців на передовій лише зростають. Кожен такий крок, кожна автівка чи дрон — це наш спільний внесок у наближення перемоги. Для нас велика честь допомагати 45-й бригаді та відчувати підтримку міжнародних партнерів. Тільки в єдності ми сила, яку не зламати», — наголошує засновник «Руху».

Міжнародне визнання та європейська солідарність

Важливість ініціатив Григорія Козловського відзначають і за кордоном. Томас Йорандстад, волонтер норвезької організації Fritt Ukraina, підкреслив, що норвезький народ солідарний з українцями: «Українці зараз захищають всю Європу. Ми віримо у вашу перемогу і будемо поруч стільки, скільки буде потрібно».

Військові, своєю чергою, вдячні за те, що український бізнес та спорт в особі Григорія Козловського та ФК «Рух» демонструють приклад високої свідомості.

Постать, що формує реальність

Масштабна діяльність мецената не залишилася непоміченою на загальнонаціональному рівні. Завдяки своїй активній позиції та системним проєктам, Григорій Петрович Козловський увійшов до рейтингу «Топ гучних справ року» за версією всеукраїнського порталу «Інформатор Україна». Він опинився у списку осіб, які формували українську реальність у 2025 році, поруч із такими постатями, як Кирило Буданов та Рінат Ахметов.