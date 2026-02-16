Заяви влади Нігеру лише підтверджують глобальну роль ГУР у протидії РФ, – експерт

Звинувачення керівника військової адміністрації Нігеру Абдурагмана Тчіані щодо діяльності українських військових свідчать про міжнародний масштаб роботи ГУР МОУ у протидії Росії. Таку думку висловив політолог Володимир Цибулько у своєму дописі в Facebook.

Раніше Тчіані в ефірі державного телеканалу RTN заявив про присутність «українських військових» у регіоні. Водночас Україна офіційно не підтверджувала проведення будь-яких військових операцій на території африканських держав.

За словами експерта, сама поява подібних заяв є показовою для нинішньої геополітичної ситуації.

«ГУР системно працює над протидією Росії там, де представлені її військові, політичні чи економічні інтереси. Це логіка сучасної війни. І реакції з боку режимів, які співпрацюють із Москвою, лише підкреслюють значення цієї роботи», – зазначає Цибулько.

Політолог звертає увагу, що після військового перевороту 2023 року Нігер значно посилив взаємодію з Росією, зокрема у безпековій та економічній сферах.

«У регіонах, де активно присутні російські військові або пов’язані з ними структури, будь-які інформаційні згадки про Україну стають частиною ширшої міжнародної гри. Це вже елемент глобального протистояння», – підкреслює експерт.

За даними відкритих джерел, на території Нігеру нині діє так званий «Африканський корпус» ЗС РФ, який раніше замінив у регіоні ПВК «Вагнер».

