Александр Свищев объявил о привлечении к работе со сборными командами по водному поло Украины опытного хорватского тренера Никицы Гулина. По словам главы Федерации водного поло Украины, иностранный специалист должен помочь повысить уровень подготовки украинских ватерполистов и усилить конкурентоспособность команд на международной арене.

Новый опыт для украинской сборной

Как рассказал Александр Свищев, первое знакомство хорватского тренера с украинской командой состоялось во время учебно-тренировочного сбора в Словакии, который проходил 3–7 января. Там сборная Украины провела серию контрольных матчей против сборной Словакии и клуба «Хорнец» из Кошице.

По словам президента ФВПУ, участие в таких поединках позволило украинской команде проверить собственный уровень и получить важный международный опыт.

«Мы привлекли тренера-консультанта из Хорватии Никицу Гулина. Он познакомился с командой, пообщался с игроками, и ребята восприняли его очень позитивно. Это специалист с огромным опытом и глубоким пониманием ситуации в Украине», — подчеркнул Александр Свищев.

Президент федерации также отметил, что Гулин лично пережил войну, так как в молодом возрасте добровольцем защищал Хорватию, поэтому хорошо понимает вызовы, с которыми сталкивается украинский спорт.

Ставка на молодежь и выход в элиту

Александр Свищев отметил, что сотрудничество с хорватским специалистом будет долгосрочным. Планируется, что Никица Гулин возглавит молодежную сборную Украины U20 и параллельно будет выполнять функции консультанта национальной команды.

«Его главная задача — провести полный цикл подготовки молодежной сборной к чемпионату Европы. Мы рассчитываем, что команда сможет побороться за выход в элитный дивизион», — заявил президент ФВПУ.

В обновленный тренерский штаб молодежной сборной также войдут Юрий Сидорович и Владимир Гавриленко. В федерации убеждены, что сочетание международного опыта и украинской тренерской школы позволит значительно усилить подготовку спортсменов.

Свищев Александр отдельно подчеркнул, что Гулин согласился работать с украинской командой не из-за финансовых условий, а из-за желания поддержать развитие спорта в Украине во время войны.

Развитие внутренних чемпионатов

Президент федерации также поделился ожиданиями от второй части чемпионата Украины. По его словам, мужская Суперлига должна подарить борьбу за призовые места, несмотря на доминирование львовского «Динамо».

Особое внимание Александр Свищев уделил развитию женского водного поло. Возвращение команды Харькова, по его словам, существенно усилило конкуренцию в Высшей лиге.

Стратегические задачи на 2026 год

Александр Юрьевич Свищев ранее определил ключевые направления развития украинского водного поло на 2026 год. Среди главных приоритетов:

омоложение сборных;

развитие национальных чемпионатов;

создание условий для роста молодых спортсменов в условиях войны.

Благодаря системной работе в спорте, волонтерской деятельности и реализации социальных инициатив Александр Свищев вошел в рейтинг «Топ громких дел года» по версии портала «Информатор Украина». Он оказался в числе ключевых персон, влиявших на развитие страны в 2025 году, это – Ринат Ахметов, Кирилл Буданов и Григорий Козловский.