Олександр Свіщов оголосив про залучення до роботи зі збірними команди з водного поло України досвідченого хорватського тренера Нікіци Ґуліна. За словами очільника Федерації водного поло України, іноземний спеціаліст має допомогти підвищити рівень підготовки українських ватерполістів та посилити конкурентоспроможність команд на міжнародній арені.

Новий досвід для української збірної

Як розповів Олександр Свіщов, перше знайомство хорватського тренера з українською командою відбулося під час навчально-тренувального збору у Словаччині, який проходив 3–7 січня. Там збірна України провела серію контрольних матчів проти збірної Словаччини та клубу «Хорнец» із Кошице.

За словами президента ФВПУ, участь у таких поєдинках дозволила українській команді перевірити власний рівень та отримати важливий міжнародний досвід.

«Ми залучили тренера-консультанта з Хорватії Нікіцу Ґуліна. Він познайомився з командою, поспілкувався з гравцями, і хлопці сприйняли його дуже позитивно. Це спеціаліст із величезним досвідом і глибоким розумінням ситуації в Україні», — наголосив Олександр Свіщов.

Президент федерації також підкреслив, що Ґулін особисто пережив війну, адже у молодому віці добровольцем захищав Хорватію, тому добре розуміє виклики, з якими стикається український спорт.

Ставка на молодь і вихід до еліти

Олександр Свіщов зазначив, що співпраця з хорватським спеціалістом буде довгостроковою. Планується, що Нікіца Ґулін очолить молодіжну збірну України U20 та паралельно виконуватиме функції консультанта національної команди.

«Його головне завдання — провести повний цикл підготовки молодіжної збірної до чемпіонату Європи. Ми розраховуємо, що команда зможе поборотися за вихід до елітного дивізіону», — наголосив президент ФВПУ.

До оновленого тренерського штабу молодіжної збірної також увійдуть Юрій Сидорович та Володимир Гавриленко. У федерації переконані, що поєднання міжнародного досвіду та української тренерської школи дозволить значно посилити підготовку спортсменів.

Свіщов Олександр окремо наголосив, що Ґулін погодився працювати з українською командою не через фінансові умови, а через бажання підтримати розвиток спорту в Україні під час війни.

Розвиток внутрішніх чемпіонатів

Президент федерації також поділився очікуваннями від другої частини чемпіонату України. За його словами, чоловіча Суперліга має подарувати боротьбу за призові місця, попри домінування львівського «Динамо».

Окрему увагу Олександр Свіщов приділив розвитку жіночого водного поло. Повернення команди Харкова, за його словами, суттєво посилило конкуренцію у Вищій лізі.

Стратегічні завдання на 2026 рік

Олександр Юрійрвич Свіщов раніше визначив ключові напрями розвитку українського водного поло на 2026 рік. Серед головних пріоритетів:

омолодження збірних,

розвиток національних чемпіонатів

створення умов для зростання молодих спортсменів навіть в умовах війни.

Завдяки системній роботі у спорті, волонтерській діяльності та реалізації соціальних ініціатив Олександр Свіщов увійшов до рейтингу «Топ гучних справ року» за версією порталу «Інформатор Україна». Він опинився серед ключових персон, які впливали на розвиток країни у 2025 році, це – Рінат Ахметов, Кирило Буданов та Григорій Козловський.