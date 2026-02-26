Проти Буданова готується потужна інформаційна атака, – політолог

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак координує інформаційну кампанію проти чинного глави ОП Кирила Буданова з метою дискредитації та блокування його участі у майбутніх президентських виборах. Про це, посилаючись на власні джерела, наближені до Банкової, повідомив політолог Володимир Цибулько.

«За планом Єрмака, найближчим часом можуть відбутися кілька провокацій, щоб «кинути тінь» на репутацію колишнього голови ГУР. Якщо інформаційна кампанія не спрацює, планується порушення кримінальних справ за надуманими обвинуваченнями. Правоохоронцям при цьому не ставиться завдання проводити реальні арешти – достатньо заблокувати можливість висунення Буданова кандидатом у президенти», – пояснив Цибулько.

За його інформацією, наразі силовикам не вдалося знайти компромат проти Буданова, проте Єрмак не полишає планів завдати репутаційного удару по чинному главі ОП.

«Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, Зеленський гарантовано програє другий тур виборів, якщо його суперником стане Залужний або Буданов. Втрачати владу діючий президент не хоче, тож готовий до жорстких дій», – зауважив експерт. Саме через це, на його думку, оточення Зеленського налаштоване блокувати політичних опонентів Президента заради збереження свого впливу.

