Конфлікт навколо офісу партії Петра Порошенка «Європейська Солідарність» – господарський спір, а не політика, – Руслана Бессараб

5 березня У Києві відбулася пресконференція бенефіціарного власника ТОВ «Підприємств “Київ”» Руслани Бессараб та юриста підприємства Ольги Калинич.

Під час прес конференції представники підприємства заявили, що конфлікт навколо приміщень за адресою вул. Лаврська, 16 є господарським спором між орендодавцем і орендарем, а не політичним питанням.

За словами Руслани Бессараб, ТОВ «Підприємство “Київ”» є приватним власником комерційної нерухомості, основною діяльністю якого є здача площ в оренду. У будівлі працює понад 50 орендарів. Політична партія «Європейська Солідарність» була одним із них і користувалася приміщенням площею 1 674,27 кв. м на підставі договору оренди, укладеного у 2019 році.

Водночас, за її словами, орендна плата за цим договором не сплачується з листопада 2019 року. Перші позови про стягнення заборгованості було подано у 2021 році. Загалом суди розглянули сім справ щодо стягнення боргу за договором оренди, а загальна сума заборгованості становить понад 55 млн грн.

«Невиконання договору – це не політика. Це просто невиконання договору», – наголосила Р.Бессараб.

Як повідомили під час заходу, через систематичну несплату оренди орендодавець направив політичній партії повідомлення про розірвання договору та необхідність звільнення приміщення. Відповідний документ партія отримала 3 липня 2023 року.

З цього часу триває судовий процес щодо виселення. За словами представників підприємства, 22 квітня 2025 року Верховний Суд ухвалив остаточне рішення про виселення політичної партії.

Після відкриття виконавчого провадження партія звернулася до суду з проханням відстрочити виконання рішення, посилаючись на необхідність часу для організації переїзду. Суд задовольнив це клопотання і відстрочив примусове виселення до 3 березня 2026 року. Таким чином, за словами Бессараб, від моменту розірвання договору та виникнення обов’язку звільнити приміщення минуло майже три роки.

Окремо під час пресконференції було заявлено про спроби рейдерського захоплення підприємства. За даними ТОВ «Підприємство “Київ”», 16 січня та 5 лютого 2026 року до державного реєстру незаконно вносилися зміни щодо керівника із використанням викрадених ключів нотаріусів та підроблених судових рішень.

У підприємстві зазначили, що в обох випадках у реєстрі на короткий час з’являлася інформація про нібито призначення директором Сергія Бурмаки – особи, яка, за словами представників товариства, не має жодного відношення до нього. Міністерство юстиції України скасувало відповідні реєстраційні дії у день їх виявлення.

За словами Руслани Бессараб, усі встановлені на сьогодні дії, які здійснювалися від імені підприємства під час цих інцидентів, мали спільну мету – блокування виконання судового рішення про виселення політичної партії.

«У політиці довіра будується на виконанні обіцянок. І якщо політична партія не виконує навіть підписаний договір, виникає просте питання – як тоді виконуватимуться обіцянки перед виборцями», – додала вона.

Р.Бессараб також повідомила, що 16 січня 2026 року, у день однієї зі спроб рейдерського втручання, Сергій Бурмака відкрив новий банківський рахунок ТОВ «Підприємство “Київ”» у АТ «Міжнародний інвестиційний банк», бенефіціаром якого є Петро Порошенко. За словами Р.Бессараб, ідентифікація Бурмаки у банку тривала лише кілька годин, тоді як документи чинної дирекції підприємства, яка намагалася отримати виписку з рахунку та закрити його, перевірялися протягом двох днів.

За її словами, у той самий період політична партія передала приміщення Сергію Бурмаці та уклала з ним новий договір. Усі відповідні документи від імені партії підписував Максим Саврасов.

А вже 6 лютого 2026 року політична партія перерахувала 19,3 млн грн нібито в рахунок погашення боргу. Кошти були спрямовані саме на рахунок, відкритий під час спроби рейдерського втручання.

У ТОВ «Підприємство “Київ”» заявляють, що того ж дня ці кошти були перераховані на іншу компанію, бенефіціар якої пов’язаний із Петром Порошенком, тому підприємство фактично не отримало оплату за користування приміщенням.

Також зазначається, що жодних нових договорів між ТОВ «Підприємство “Київ”» та політичною партією не укладалося, а політична сила не має правових підстав перебувати у будівлі за адресою вул. Лаврська, 16.

«Станом на сьогодні ми бачимо, що партія фактично барикадується в офісі – встановлює конструкції, коробки та інші перешкоди біля входів, щоб ускладнити роботу виконавчої служби під час виселення. З 3 березня вони демонструють небажання залишати приміщення, хоча після цієї дати жодних юридичних підстав перебувати там у партії немає. Ми не зацікавлені в ескалації й пропонуємо цивілізоване вирішення – добровільно виконати чинне рішення суду протягом найближчого тижня, щоб уникнути примусового виконання та завершити конфлікт у правовому полі», – зауважила законна власниця приміщень.

Р.Бессараб зазначила, що використання у публічній кампанії відомих народних депутатів у цьому контексті виглядає спробою політичного тиску та маніпуляції громадською думкою.

Окремо під час пресконференції було заявлено, що лише за останні кілька днів до судів подано кілька заяв, спрямованих на заборону виконання рішення про виселення. При цьому також стверджується, що приміщення нібито передані у суборенду громадським організаціям «Євроатлантичний рух» та «Госпітальєри», які звернулися до суду з вимогою заборонити їх виселення.

Також вона прокоментувала заяви про існування у будівлі так званого «партійного хабу». За її словами, у приміщенні за адресою вул. Лаврська, 16 ніколи не функціонував жодний «хаб» політичної партії «Європейська Солідарність».

«Це звичайні комерційні приміщення, які надавалися в оренду на ринкових умовах», – зазначила вона.

Р.Бессараб наголосила, що бенефіціари політичної партії володіють достатньою кількістю власних об’єктів нерухомості, які можуть використовуватися для організації діяльності партії або створення будь-яких інших просторів. Тому використання теми волонтерства для виправдання перебування політичної партії у будівлі є інформаційною маніпуляцією.