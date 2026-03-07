на Луганщині підірвали ката українських полонених

На тимчасово окупованій території Луганської області підірвали російського бойовика Володимира Полуполтінних, причетного до катувань українських військовополонених. За інформацією джерел, операцію провело Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними співрозмовників, вибух стався 6 березня близько 22:40 у місті Кадіївка поблизу місцевої лазні «Фортуна». Було підірвано автомобіль, у якому перебував Полуполтінних. Унаслідок вибуху він зазнав тяжких поранень і перебуває у критичному стані.

Факт вибуху в Кадіївці також підтверджують місцеві проросійські пабліки та російські пропагандистські ресурси.

Полуполтінних – колаборант, що воює проти України з початку російської агресії у 2014 році. Тоді він приєднався до так званого «1-го козачого полку ім. Матвія Платова», згодом став його командиром. Пізніше отримав звання «героя ЛНР», а з 2025 року був радником керівництва окупаційної адміністрації та «отаманом Луганського козачого округу».

За даними слідства, бойовик причетний до катувань українських військовополонених. У червні 2022 року він віддавав накази знущатися з полонених бійців ЗСУ і сам брав участь у тортурах. Один із задокументованих епізодів – у Сокологірську, де він ножем вирізав на голові українського військового літеру Z.

За ці злочини йому було оголошено підозру за статтями Кримінального кодексу України, які стосуються порушення законів і звичаїв війни.