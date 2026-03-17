Корупційна схема чи благодійний піар? Як ветерану подарували фантом замість квартири

Житло, “подароване” військовослужбовцю профспілкою, виявилось фантомом, адже гроші за квартиру забудовнику так ніхто і не заплатив. У причетності до схеми звинувачують скандального експрезидента Федерації хокею України Георгія Зубка

Подарунок від профспілки

За даними профільного міністерства, станом на кінець 2025 року в Україні налічувалось понад 1,5 млн ветеранів і ветеранок російсько-української війни. Забезпечити гідні умови життя для цих людей, а також для родин загиблих захисників, – всіх тих, хто віддав країні найдорожче, – це питання честі для держави та суспільства. Не менш важливо боротися із шахраями, які можуть використовувати так звану “допомогу ветеранам” як прикриття для своїх нечистих схем. На жаль, подібні махінації під час війни не є рідкістю.

Так, у липні 2024 року у соціальних мережах і ЗМІ було поширене повідомлення про надання Всеукраїнською профспілкою захисників України, спортсменів і працівників сфер квартир родинам військовослужбовців. Вручення сертифікатів на житло відбулося 19 липня під час відзначення річниці профспілки. Згідно з повідомленням пресслужби, квартири у столиці отримали боєць 100-ї бригади Сухопутних військ Юрій Мазурко, 241-ї бригади Територіальної оборони Рахім Бабаєв і дружина загиблого військового 72-ї бригади Володимира Сергієвського з позивним “Ірландець”. Про подію навіть був знятий телевізійний сюжет під гучним заголовком “Поки держава обіцяє, профспілка захисників і роботу ветеранам знаходить, і навіть квартири надає!”, у якому голова організації Сергій Бизов заявив: “Поки військовослужбовець на передовій, його родиною опікуються. Тоді він впевнений і розуміє, за що він бореться”.

На перший погляд, правильні слова та дії. Проте, як стало відомо, принаймні в одному випадку “подарована” ветерану квартира виявилась об’єктом шахрайської схеми, а сам військовослужбовець у підсумку залишився ні з чим.

Нова оборудка скандального ексчиновника?

Деталі цього скандалу нам вдалося дізнатися від представників ТОВ “Сов-Інвест” – забудовника, чию квартиру по вулиці Оноре де Бальзака (Деснянський район міста Києва) було нібито передано ветерану Рахіму Бабаєву. Як з’ясувалося із документів, наданих підприємством, договір купівлі-продажу житла був укладений ще 12 жовтня 2022 року, а покупцем виступила дружина військовослужбовця. Квартира була продана фактично по собівартості – за 633 тис. грн, – у кілька разів нижче ринкової ціни. При цьому, другий екземпляр угоди забудовник так і не побачив, як і оплати домовленої суми.

Таким чином, квартира де-юре і де-факто так і залишилась власністю ТОВ “Сов-Інвест”. Кому тоді була потрібна вистава із врученням сертифікату? За словами представників забудовника, посередником при укладенні угоди був Георгій Зубко – на той час президент Федерації хокею України, – який і домовився про купівлю житла за зниженою ціною – нібито для потреб ветерана, – а також гарантував оплату коштом профспілки.

Георгій Зубко – фігурант численних антикорупційних розслідувань. У 2016-2021 роках він був заступником гендиректора ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” Євгенія Дихне, якого у 2023 році Вищий антикорупійний суд засудив до 5-ти років позбавлення волі за завдання збитків державі на 15,7 млн грн – через здавання в оренду приміщень летовища із необґрунтованою знижкою. Зубко не розділив відповідальність зі своїм керівником, хоч як заступник Дихне із комерційної діяльності безпосередньо курував процеси з оренди торговельних площ. Так само сухим із води чиновник вийшов у кейсі зі скандальним розширенням перону перед терміналом D на мільярд бюджетних гривень у 2018 році, коли пісок і бетон для робіт були придбані суттєво дорожче ринкової вартості.

Зрештою, у липні 2024 року Зубко втратив і посаду президента Федерації хокею України. 23 із 25-ти обласних підрозділів організації, а також майже всі клуби, проголосували за відсторонення чиновника, якого раніше звинуватили у спробі рейдерського захоплення федерації. Звинуватили Георгія Зубка і у “нецільовому використанні коштів” ФХУ.

Ділки із сумнівним минулим у керівництві профспілки

Яке ж відношення скандальний посадовець мав до Всеукраїнської профспілки захисників України, спортсменів і працівників сфер, від імені якої він домовлявся про пільгове придбання квартири? У жовтні 2023 року Георгій Зубко разом із його батьком Юрієм Зубком були почесними гостями під час засідання Ради голів профспілки. А вже у квітні 2024-го офіційна сторінка організації у Facebook привітала Юрія Зубка з днем народження – як заступника голови Всеукраїнської профспілки захисників України.

Зубко-старший – це також непересічна особистість: депутат і заступник голови земельної комісії Київради, що відомий, передусім, лобіюванням інтересів забудовників. Цікаво, що станом на зараз згадок про нього немає у розділі “Керівництво” на офіційному сайті організації.

Водночас, дані із відкритих джерел підтверджують вплив Юрія Зубка на керівництво профспілкою. Так, у травні минулого року депутат був одним із організаторів “провокацій” (згідно з офіційною заявою АРМА – Агентства з розшуку та менеджменту активів) біля Будинку профспілок. Тоді група чоловіків міцної статури спробувала взяти під контроль приміщення арештованої будівлі, що правоохоронці назвали “протиправним захопленням”, а Всеукраїнська профспілка захисників України – “мирною акцією” з метою протидії “рейдерству”.

Так чи інакше, квартирна оборудка за участі осіб, пов’язаних із керівництвом Всеукраїнської профспілки, кидає тінь на цю та інші організації, що декларують захист інтересів українських ветеранів. Коли під соусом “допомоги героям” реалізуються схеми з отримання активів за безцінь (або й зовсім задарма) – це завдає удару по самій ідеї волонтерства, підриває довіру бізнесу, міжнародних партнерів та, найголовніше, – самих військових.

У цій історії особливо цинічним виглядає те, що сам ветеран Рахім Бабаєв фактично став заручником чужих амбіцій. Договір на дружину, відсутність оплати та “завислі” документи перетворили обіцяне житло на юридичний фантом. Виникає закономірне питання: чи знав сам боєць, що його ім’я використовують для того, аби “витиснути” із забудовника нерухомість на основі лише “джентльменських угод” з Георгієм Зубком? Інше питання: чи реально отримали квартири дві інші родини захисників України, яким урочисто вручили сертифікати?

Профспілки та громадські об’єднання сьогодні мають стати зразком прозорості. Вони зобов’язані самостійно “чистити ряди” від сумнівних ділків, для яких статус ветерана – лише зручна перепустка до високих кабінетів чи спосіб “закрити питання” із забудовником.