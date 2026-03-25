Агрокомпанію на Житомирщині екс-голова “Альфа-банку” Волков веде до банкрутства – ЗМІ

Колишній голова Держкомісії з цінних паперів та екс-голова правління української філії російського “Альфа-банку” Андрій Волков, не має наміру розраховуватися за боргами перед кредиторами однієї зі своїх компаній на Житомирщині. Йдеться про СТОВ “Надія ВП”, яке обробляє понад 4,5 тис га в Пулинській територіальній громаді. Зараз компанія в судах оскаржує необхідність розрахуватися перед кредиторами на загальну суму близько 50 млн грн. перед фірмою-постачальником харчових продуктів Збройним силам України. Про це йдеться у публікації видання Коротко.Про.

Раніше ЗМІ звернули увагу, що згідно з даними YouControl, адвокат однієї з компаній Волкова, “Інвестохіллс Веста” Святослав Болінський – через ТОВ “Блік Трейд” – купив СТОВ “Надія ВП” у Лампракіса Лазоса, колишнього топ-менеджера швейцарської трейдингової компанії Louis Dreyfus. Зараз фірму переписали на киянина Андрія Волинського і Руслана Горобця з Хмельницької області. Згідно з даними YouControl, Горобець зараз також є підписантом у збанкрутілій ТОВ “ФК Інвестохіллс Веста”, а також в низці інших повʼязаних із Волковим компаній.

Видання нагадує, що Волков відомий тим, що в 2000-х багато років працював головою правління “Альфа Банку Україна”, а згодом деякий час володів страховим відгалуженням – “Альфа-Страхуванням”. Утім, основний його актив останніх років – низка компаній під загальною “парасолькою” “Інвестохіллс”, яка скуповує за безцінь проблемні активи (кредити) на аукціонах Фонду гарантування вкладів. З відкритих джерел відомо, що біля витоків “Інвестохіллс” разом із Волковим стояв колишній голова найбільшої приватної нафтогазовидобувної компанії “Укрнафтобуріння” Михайло Бакуненко. Громадянка росії та Ізраїлю Ліліан Бакуненко, дружина бізнес-партнера, неодноразово виступала співзасновником у різноманітних бізнесах Волкова – ТОВ “Інвестохіллс Технології”, ТОВ “ДП Київміськдовідка”, ТОВ “ФК Інвестохіллс Веста”, ТОВ “Конгрес Девелопмент”, АТ “ЗНВКІФ “Піннекл Кепітал Партнерс”, ТОВ “Вердикт Капітал” тощо.

СТОВ “Надія ВП” зараз перебуває в судових спорах щодо визнання недійсними аграрних розписок на майже 50 млн грн. на користь ТОВ “Біс агро груп” з Городенки Івано-Франківської області, яка є постачальником консервної продукції для потреб ЗСУ. “Розрахунковий термін за аграрними розписками (зобовʼязання виплатити кошти, взяті під заставу майбутнього врожаю) сплив ще восени 2024 року. Тож кредитор звернувся до нотаріуса, аби той в спрощеному порядку зробив напис про необхідність безумовного погашення боргу. Натомість, згідно з даними судового реєстру, в ТОВ “Надія ВП” тепер ці зобовʼязання оскаржують як такі, що не підлягають оплаті, бо нібито розрахунки за товар, гарантією сплати за який були розписки, уже відбулися”, – йдеться в матеріалі. Також компанія не планує повертати 1,6 млн євро кредитної заборогованості і перед “Піреус банком”

Видання нагадує, що колишній формальний бенефіціарний власник низки фірм з групи “Інвестохіллс” у минулому – кіпріот Антоніу Константінос (Antoniou Konstantinos) перебуває під санкціями. Одна з можливих причин: обслуговування бізнесу росіян. Компанією Blossom Trading LTD з Великобританії, де Константінос директор, формально володіють Ольга Борисова та Віталій Бриль. В медіа їх згадують як підставних осіб Ігоря Левітіна – помічника володимира путіна, колишнього міністра транспорту рф, який зараз і сам перебуває під санкціями США та Канади.

“Тобто маючи в Житомирській області компанію із токсичними партнерами, звʼязками із санкційними списками, яка до всього ще й може бути частиною довгого ланцюжка незаконного доступу до надр, лише питанням часу, коли на діяльність цього бізнесу і в цілому конгломерату “Інвестохіллс”, який змінює конфігурації номінальних власників, аби “реальні” уникли покарання за економічні зловживання – звернуть увагу силові структури, відповідальні за національну безпеку. Що стосується селян, то вони повинні знати, що справедливий розподіл земель обовʼязково відбудеться після проведення кадрових перестановок у підприємстві, спонуканих додатковими пошуками російських слідів та співпраці із агресором протягом останнього року”, – резюмує видання.