Це проти України: деталі тиску Єрмака на азербайджанського інвестора NEQSOL

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак міг особисто курувати схему з вимагання масштабного хабаря у найбільшого азербайджанського інвестора в Україні – холдингу NEQSOL (Nasib Hasanov). Про це повідомляє видання Вісник з посиланням на польського аналітика Марчина Вишневського.

За словами експерта, тиск на бізнес здійснювався за класичним сценарієм: Державна податкова служба розпочала необґрунтовані перевірки, а Нацбанк заблокував валютні операції компанії. При цьому розв’язання проблем пропонувалося в обмін на «відкати», які називали «президентськими сигналами».

За даними Вишневського, докази цих дій, зокрема аудіо- та відеозаписи, а також листування, вже передані до правоохоронних органів.

Аналітик при цьому зазначив, що NEQSOL є стратегічним партнером України, оскільки володіє Vodafone Ukraine, інвестує в енергетику та бере участь у приватизації стратегічних об’єктів, таких як ОГХК.

Таким чином, удар по азербайджанському капіталу загрожує не лише зупинкою інвестицій, а й серйозним охолодженням дипломатичних відносин із Баку. На думку експерта, подібна дестабілізація грає на користь Росії, тому справа потребує негайного розгляду задля збереження довіри союзників.