«Піар на крові та російський слід»: Блогерка викрила «подвійну гру» Порошенка і його зв’язки з Єрмаком

Волонтерка Василіса Коваленко опублікувала резонансне викриття політичних маніпуляцій Петра Порошенка. На її думку, за патріотичними гаслами п’ятого президента стоїть цинічний розрахунок, «російський слід» та спроба повернутися до влади будь-якою ціною. Про це вона написала у власному авторському блозі.

Одним із найгостріших моментів публікації став акцент на захисниках лідера «Євросолідарності». Коваленко прямо вказує на те, що присутність серед них адвоката Іллі Новікова є чітким «російським слідом».

«Його адвокат Новіков – це ж російський слід, друзі. А всі, хто довго був при владі з часів Януковича, рано чи пізно виявляються агентами Кремля. Як показує досвід і практика», — зазначає блогерка, нагадуючи, що Порошенко був одним із засновників «Партії регіонів» та міністром часів Януковича.

Крім того, Коваленко звинувачує Порошенка у перетворенні кожної поїздки на фронт та кожного судового засідання на шоу. Зокрема, вона зауважила на безпідставній атаці на Ірину Мудру (заступницю голови ОП), за якою, на думку авторки, стоїть страх Порошенка перед чинним керівником Офісу президента Кирилом Будановим.

Найбільшою ж несподіванкою стала заява волонтерки про можливий «пакт» між нібито непримиренними ворогами. Василіса Коваленко стверджує, що Порошенко діє у явній зв’язці з Андрієм Єрмаком.

За її словами, Петро Олексійович погодився на роль «керованої опозиції», щоб разом із ексголовою ОП розігрувати політичні шахи. Мета цього союзу — маніпуляція фігурою Валерія Залужного та підготовка підґрунтя для повернення Порошенка у владні кабінети.

«Люди гинуть, а він грає в політику. Його теперішнє — це зв’язка з Єрмаком, спроби повернутись і піар на крові. Порошенко має йти туди, де йому місце — на смітник історії», — емоційно резюмувала Коваленко.

