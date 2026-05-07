Сенсаційна перемога над Канадою та хорватська школа: Олександр Свіщов підбив підсумки Кубку світу

Українські вотерполісти поставили крапку у виступах на Кубку світу серед команд другого дивізіону. Цей турнір виявився чимось більшим, ніж просто змагання за очки чи перевірка молоді на міцність. Президент ФВПУ Олександр Свіщов, підбиваючи підсумки, чітко дав зрозуміти: прогрес у басейні та принциповість поза ним зараз ідуть в одній зв’язці.

Прорив, попри кадрові прогалини

Збірна поїхала не в самому «фул-складі» — не вистачало двох ключових лідерів. Проте це не завадило хлопцям видати справжній перформанс і обіграти канадців з рахунком 17:13. Для розуміння масштабу: Канада — це стабільний учасник Олімпіад, тож такий результат є серйозною заявкою на майбутнє.

Олександр Свіщов звернув увагу на те, що наша команда була чи не наймолодшою на турнірі. Навіть програючи досвідченим грузинам (які непогано так підсилилися балканцями) чи австралійцям, українці гризлися за результат до останньої секунди.

Хорватський досвід та нова тактика

Велику роль зіграв тандем головного тренера Олексія Шведова та хорвата Нікіци Гуліна. Хорватська школа ватерполо — це бренд, і залучення такого фахівця допомогло вивести тактику на новий рівень, зазначив Олександр Свіщов. Основний посил президента Федерації — 90% успіху лежить у психології, і зараз штаб працює саме над ментальною стійкістю гравців.

Моральний маніфест: позиція, що дорожча за бали

Головною подією турніру стала навіть не перемога над Канадою, а принципова відмова грати проти росіян під «нейтральним» прапором. Олександр Свіщов пояснив це максимально просто: поки йде війна, жодних рукостискань чи спільних майданчиків з агресором бути не може.

«Ми обираємо вірність країні, а не правилам, що ігнорують реальність», — зазначив очільник ФВПУ. Поразка в кабінетах чи санкції лякають Федерацію куди менше, ніж можливість морально програти перед власним народом та воїнами на фронті.

Погляд у майбутнє: потенціал, який має перерости в результат

Для Федерації водного поло України цей Кубок світу став підтвердженням того, що збірна має величезний потенціал. Олександр Юрійович Свіщов підсумував, що головне завдання зараз — зберегти цей кадровий резерв і продовжувати розвиток, щоб у найближчому майбутньому українське водне поло на рівних конкурувало зі світовою елітою, зберігаючи при цьому гідність та національні інтереси.