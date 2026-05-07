Сенсационная победа над Канадой и хорватская школа – Александр Свищев подвел итоги Кубка мира

Украинские ватерполисты поставили точку в выступлениях на Кубке мира среди команд второго дивизиона. Этот турнир оказался чем-то большим, чем просто соревнование за очки или проверка молодежи на прочность. Президент ФВПУ Александр Свищев, подводя итоги, четко дал понять: прогресс в бассейне и принципиальность вне его сейчас идут в одной связке.

Прорыв, несмотря на кадровые пробелы

Сборная поехала не в самом «фул-составе» — не хватало двух ключевых лидеров. Однако это не помешало парням выдать настоящий перформанс и обыграть канадцев со счетом 17:13. Для понимания масштаба: Канада — это стабильный участник Олимпиад, поэтому такой результат является серьезной заявкой на будущее.

Александр Свищев обратил внимание на то, что наша команда была едва ли не самой молодой на турнире. Даже проигрывая опытным грузинам (которые неплохо так усилились балканцами) или австралийцам, украинцы грызлись за результат до последней секунды.

Хорватский опыт и новая тактика

Большую роль сыграл тандем главного тренера Алексея Шведова и хорвата Никицы Гулина. Хорватская школа ватерполо — это бренд, и привлечение такого специалиста помогло вывести тактику на новый уровень, отметил Александр Свищев. Основной посыл президента Федерации — 90% успеха лежит в психологии, и сейчас штаб работает именно над ментальной стойкостью игроков.

Моральный манифест: позиция, которая дороже баллов

Главным событием турнира стала даже не победа над Канадой, а принципиальный отказ играть против россиян под «нейтральным» флагом. Александр Свищев объяснил это максимально просто: пока идет война, никаких рукопожатий или общих площадок с агрессором быть не может.

«Мы выбираем верность стране, а не правилам, игнорирующим реальность», — отметил глава ФВПУ. Поражение в кабинетах или санкции пугают Федерацию куда меньше, чем возможность морально проиграть перед собственным народом и воинами на фронте.

Взгляд в будущее: потенциал, который должен перерасти в результат

Для Федерации водного поло Украины этот Кубок мира стал подтверждением того, что сборная обладает огромным потенциалом. Александр Юрьевич Свищев подытожил, что главная задача сейчас — сохранить этот кадровый резерв и продолжать развитие, чтобы в ближайшем будущем украинское водное поло на равных конкурировало с мировой элитой, сохраняя при этом достоинство и национальные интересы.