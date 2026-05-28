Коли мародери Корбан і Філатов сядуть за грати за сотні смертей в Іловайську і розкрадання грошей військових?

Мер Дніпра Борис Філатов і його хазяїн Геннадій Корбан винні у загибелі сотень українських військових в Іловайську.

А Корбан до того ж вкрав 40 мільйонів з «Фонду оборони країни».За ці злочини обидва мародери і зрадники мали б сидіти довічно у тюрмі, бо такі злочини не мають терміну давності. На цьому наголосив відомий політичний експерт Бортнік, пише Lenta.UA.

«Точно встановлено, що Корбан, який разом із Філатовимбули на той час заступниками голови ДніпроОДА, дав наказ йти в Іловайськ заради того, щоб віджати Зуївську ТЕС. Не будучи військовим, не маючи точних розвідданих, не доповівши військовому командуванню країни, він разом із Філатовим, спільно з яким розробляв цю рейдерську операцію, відправив на смерть майже 400 воїнів, сотні потрапили у полон. Корбан вкрав через підставні фірми 40 млн грн з «Фонду оборони країни». У жовтні 2015 року СБУ відкрила кримінальну справупроти Корбана, 31 жовтня разом із Генпрокуратурою провела масштабні обшуки і Корбан був затриманий. СБУ навіть показала схему, за якою розкрадалися гроші фонду.



Але у підсумку Корбан відкупився і гроші, які збирали люди на допомогу військовим залишилися у Корбана. Військові, родичі загиблих в Іловайську виходили на мітинги і досі намагаються добитися покарання для Корбана і Філатова. Але влада не діє, і в людей питання – скільки заплатив Корбан за свою амністію».

Справа про розкрадання коштів фонду була внесена в ЄРДР під № 42016000000002043.

«Є факти використання фонду, який був створений для допомоги бійцям АТО, куди українці здавали гроші для допомоги бійцям. Встановлено, що з цього фонду було викрадено близько 40 млн гривень. Вони були виведені з фонду через конвертаційні центри і використані на придбання коштовних речей, автомобілів», – розповіла тоді речниця СБУ Олена Гітлянська.

Вона також повідомила про затримання Корбана, також з’ясувалося, що для спецоперації з викриття злочинних дій Корбана було залучено більше півтисячі осіб – 50 – з боку ГПУ та у понад 500 – з СБУ.

Попри те, що справа була гучна і резонансна, Корбан вийшов на свободу, і це досі викликає питання у людей. Найбільш логічне з них – скільки це коштувало, бо інших причин звільнити його від відповідальності не було.

За словами Бортніка, після цього епізоду Корбанзрозумів, що можна залишатися безкарним, і сьогодні продовжує розкрадати бюджет Дніпра. При цьому не дозволяє виділяти кошти на ЗСУ з бюджету міста Філатову і його більшості у міськраді, яка наполовину складається з депутатів ОПЗЖ – партії зрадника Медведчука.

«Корбан і Філатов – гнилі рейдери по своїй суті. Корбан сидить у Лондоні, ховає там синів-ухилянтів призовного віку, а через їхні фірми грабує Дніпро. За цим процесом за його дорученням наглядає Філатов, слухняно виконуючи забаганки Корбана. Думаю, Корбан би відправляв гроші на ЗСУ з бюджету міста, якби точно знав, що його фунт у мерському кріслі Філатов половину з них вкраде для нього. Але це неможливо, тому він краде на пожежній сигналізації, бруківці, камерах спостереження і т.і. Тільки питання до представників влади і правоохоронців, які допомагали Корбану не сісти за грати – чи подобається їм бігати на побігеньках перед Корбаном за мзду? Бо в такому разі вони співучасники його злочинів», – резюмував Бортнік.

Євген Медведєв